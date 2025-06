Daniela Katzenberger tritt bei der «Miss Universe»-Wahl in Las Vegas an. Trotz intensiver Vorbereitung kämpfte sie mit Nervosität und Selbstzweifeln. Ihr Auftritt reicht nicht für eine Top-5-Platzierung.

Daniela Katzenberger (38) bekam es kürzlich mit der Nervosität zu tun. Jahrelang trainierte die Kult-Blondine für eine Teilnahme bei der «Miss Universe»-Wahl der World Fitness Federation in Las Vegas. In ihrer Vox-Doku «Daniela Katzenberger» reist sie in die USA, als offizielle deutsche Athletin anzutreten.

In Begleitung von Mama Iris Klein (58) erkundet Daniela Katzenberger zunächst Las Vegas, bevor es ans Eingemachte geht. Zu diesem Zeitpunkt sind dann auch Ehemann Lucas Cordalis (57) und Tochter Sophia (9) anwesend. Doch ihrer Nervosität scheint das nur wenig zu helfen, die sonst so kecke Katzenberger wird plötzlich ganz kleinlaut.

«Mit Durchfall aufgewacht»

«Ich bin mit Durchfall aufgewacht», verrät sie in der Sendung. Ausserdem komme Jetlag dazu, der die Situation nicht besser mache.

170 Athletinnen aus 42 Ländern nahmen an der «Miss Universe»-Wahl teil. Beim Anblick ihrer Konkurrenz verlässt Daniela Katzenberger der Mut und das Selbstbewusstsein. «Die sind viel jünger, haben einen grösseren Vorsprung», sagt sie eingeschüchtert. Gemeinsam mit sieben anderen Frauen trat Katzenberger in der Kategorie Glamour-Model an – doch nur fünf schafften es in die nächste Runde. Der Reality-Star war keine von ihnen.

Im ersten Durchgang musste Daniela Katzenberger im Monokini auftreten. Wohl fühlte sie sich dabei nicht, wie sie im Nachhinein verriet: «Ich war gelähmt vor Angst. Ich habe mich zwar bewegt, aber habe mich gefühlt wie in einer Ritterrüstung.» Ihr mangelndes Selbstbewusstsein zeigte sich in ihrer Aussage: «Das grösste Problem ist, dass ich mich selber gar nicht sexy finde.»

Lucas Cordalis schwärmt von seiner Frau

Der zweite Durchgang im Glamour-Kleid war dann schon besser – schon alleine deswegen, weil ihr Ehemann und ihre Tochter dann zuschauten. Lucas Cordalis platzte fast vor Stolz und sagte, verzaubert von seiner Ehefrau: «Niemand kann schöner lächeln als Daniela.» Für einen Platz unter den Top fünf reicht es am Ende dann aber leider trotzdem nicht.