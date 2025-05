1/5 Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis erobern in den neuen Folgen ihrer Dokusoap den roten Teppich. Foto: RTL

Ehegelübde-Erneuerung in Las Vegas und Fitnesscontest-Teilnahme

Deutschlands bekannteste Kultblondine ist zurück auf dem Bildschirm: Nach ihrem erfolgreichen Vox-Comeback startet Daniela Katzenberger (38) am 6. Juni in eine neue Staffel ihrer gleichnamigen Dokusoap – mit frischen Einblicken in ihr Leben.

Die Pressemitteilung verspricht acht neue Folgen, die jeweils freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden oder eine Woche vorab bei RTL+ zu sehen sind. Die Katze präsentiert sich darin «schlagfertig wie eh und je, aber auch nahbar und emotional», heisst es weiter.

Las Vegas und die Nanny

Die neue Staffel hält einige besondere Highlights aus den vergangenen Monaten bereit: Daniela und Ehemann Lucas Cordalis (57) erneuern zum zehnjährigen Jubiläum ihr Ehegelübde in Las Vegas. Dort tritt die TV-Bekanntheit auch beim Fitnesscontest WFF Miss Universe Award an. Die Dokusoap zeigt zudem emotionale Momente wie den Besuch in ihrer ersten Wohnung und das Wiedersehen mit ihrer ehemaligen Nanny sowie das Red-Carpet-Debüt von Tochter Sophia (9) – immer begleitet von Daniela Katzenbergers typisch direkten Sprüchen.

Quotenerfolg beim Comeback

Der neue Schwung an Folgen kommt nicht von ungefähr. Im September 2024 kehrten Katzenberger und ihre Familie mit ihrer Sendung nach neun Jahren bei RTLzwei zurück zu ihrem ursprünglichen Heimatsender Vox. Dort startete 2010 ihre erste eigene Show «Daniela Katzenberger – natürlich blond». Die Rückkehr erwies sich als voller Erfolg und bescherte Vox bis zu 10 Prozent Marktanteil in der relevanten Zielgruppe.