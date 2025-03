Die neunjährige Sophia Cordalis, Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, zeigt stolz ihren Schminktisch auf Mallorca. Sie erklärt, dass das Aussehen in ihrem Alter sehr wichtig sei und sie sich mit Freunden schminke.

Sophia hatte zuletzt ihre Red-Carpet-Premiere in München

Sophia Cordalis (9), die Tochter von Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (38) und Schlagersänger Lucas Cordalis (57) ist noch nicht einmal zehn Jahre alt, aber schon jetzt ganz Teenie-Girl. Das Herzstück ihres Kinderzimmers auf Mallorca, wo die Familie wohnt, ist ein Schminktisch, diesen zeigt sie stolz bei RTL.

Nebst ihrer «Chill-Ecke» – das ist ihr Bett mit dem eigenen Fernseher davor – sei der Schminktisch ihr Lieblingsort, erzählt sie und präsentiert die Gadgets: Ein perfekt ausgeleuchteter XXL-Spiegel mit fein säuberlich sortierten und angeschriebenen Schubladen für ihre persönlichen Beauty-Produkte. «Skincare», «Haare», «Lippenstift» und «Sponge» steht da unter anderem.

Sophia Cordalis: «Meinen Freunden ist es auch sehr wichtig»

«In meinem Alter ist es sehr wichtig, wie man aussieht», so Sophia Cordalis mit ernster Miene. «Meinen Freunden ist es auch sehr wichtig und wir schminken uns auch», erklärt die Katzenberger-Tochter.

«Sophia weiss Beauty-Hacks, von denen habe ich im Leben noch nie was gehört!», so Mama Daniela Katzenberger. Sie selber habe mit 13 oder 14 Jahren begonnen, sich zu schminken. Ihre Tochter macht das nun noch früher, stören tut es die Mama nicht. Katzenberger will ihrer Tochter nicht etwas verbieten, das sie auch selber tut.

«Du brauchst ein bisschen Produkt, sorry! Ein Beauty-Blush», wendet sich Sophia mit kritischem Auge an Daniela Katzenberger. Ja, das sei ein Rouge, erklärt sie der Mama und kritisiert wenig später im Beitrag deren Skinny-Jeans, die seien «so 2009».

Katzenbergers Regeln, wann sich Tochter schminken darf

Auch wenn Daniela Katzenberger ihre Tochter meistens machen lässt, gibt es doch ein paar Regeln für die Beauty-Routine. Für die Schule sei Make-up nicht erlaubt. Zum Spass und zum Zeitvertreib zu Hause, oder wenn Sophia ihre berühmten Eltern an einen offiziellen Event begleitet, hingegen schon.

Ihre Premiere auf dem roten Teppich hatte Sophia vergangenen November in München. Im weissen Ballkleid mit Tiara schritt sie mit ihren Eltern über den roten Teppich – ihr Gesicht dezent geschminkt. Als eine RTL-Reporterin der Neunjährigen das Mikrofon zum Interview hinstreckt, sagt Sophia selbstbewusst: «Ich will Karriere machen!»

Laut Daniela Katzenberger bekomme Sophia tatsächlich bereits TV-Angebote – welche Katzenberger für ihre Tochter allerdings jeweils ablehne. «Sie wird erst zehn! Lasst sie mal 15 werden, bis sie weiss, was sie will im Leben.»