1/5 Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger sind seit neun Jahren Eltern von Tochter Sophia Cordalis.

SpotOn Die People-Agentur

Vor genau neun Jahren machte sie Daniela Katzenberger (37) und Lucas Cordalis (57) zu stolzen Eltern und Iris Klein (57) zur stolzen Oma: Sophia Cordalis feiert am Dienstag ihren neunten Geburtstag. Um dieses Ereignis gebührend zu würdigen, verbringt die ganze Familie einen Urlaub in Disneyland Paris. Eindrücke von diesem besonderen Geburtstagsausflug posten sowohl Daniela Katzenberger als auch Iris Klein auf Instagram.

Bereits am Montag veröffentlichte die Katze, die ab 6. September mit ihrer Doku-Soap bei VOX auf die Fernsehbildschirme zurückkehrt, ein Reel, mit dem sie ihren Followern die Reise ankündigte: «Dieses Jahr feiern wir Sophias 9. Geburtstag ganz besonders. Mega! Einfach mal abtauchen in eine andere Welt. Sind dann mal weg …» Vom Flughafen wechselt das Video direkt ins Disneyland. In Katzenbergers Instagram-Story können ihre Fans derweil eine Tour durch den berühmten Erlebnispark miterleben.

INSTAGRAM

«Wir habens einfach gerockt»

Unter anderem zeigt sie, wie viele Touristen dort unterwegs sind und dass es süssen Merch in Form von Prinzessinnenkleidchen zu kaufen gibt. «Man ist nie zu alt für Prinzessinnen-Kram», kommentiert Katzenberger. Darauf folgt in ihrer Story ein Foto, das ihren Mann Lucas Cordalis offenbar vor neun Jahren im Krankenhaus mit der frisch zur Welt gekommenen Sophia zeigt: «Wir haben's einfach gerockt, Vaddi. 9 Jahre.»

Auch von sich selbst postete sie ein Foto, das offenbar kurz nach der Geburt mit Sophia auf der Brust entstanden ist, in einem Reel. Dazu schreibt Daniela Katzenberger: «Mein grosser Schatz. Mama liebt dich so sehr, alles Liebe zum 9. Geburtstag.» Währenddessen gratuliert Lucas Cordalis mit einem aktuellen Foto: «Für meinen grössten Schatz der Welt, alles Gute zum Geburtstag.»

Oma Iris gratuliert ihrer Enkeltochter

Oma Iris Klein, die ebenfalls mit nach Paris gereist ist und Disneyland mit der Familie erkundet, gratulierte ebenfalls via Instagram und postete dazu ein gemeinsames Foto mit ihrer Enkelin: «Happy Birthday, meine wunderschöne Enkeltochter Sophia. Wie schnell du einfach gross geworden bist ... 9 Jahre gingen rum wie im Flug. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen und natürlich Gesundheit.»

Tochter Sophia wird bald im TV zu sehen sein

Glückwünsche zum Geburtstag schickte auch der Sender VOX. Aus dem Post bei Instagram geht hervor, dass Katzenberger-Fans wohl in den neuen Doku-Folgen auf einige Auftritte von Sophia gespannt sein dürfen: «Wir wünschen dir, liebe Sophia, alles Liebe und Gute zu deinem 9. Geburtstag. Lass dich reichlich beschenken und hab einen tollen Tag. Wir freuen uns schon, dich ab dem 6. September in der neuen ‹Daniela Katzenberger›-Doku bei VOX zu sehen.»