1/5 Daniela Katzenberger wird in der neuen Doku mit einem wegweisenden Moment aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Selbst nach Jahren hat schon manch eine verschollen geglaubte Katze den Weg zurück zu ihrer alten Heimat gefunden – warum sollte es bei Deutschlands bekanntester TV-Katze anders sein? Wie VOX bereits Mitte Juni dieses Jahres anlässlich einer umfangreichen Jahresvorschau für die Season 2024/25 mitgeteilt hatte, wird Daniela Katzenberger (37) dort mit einer Fortsetzung ihrer zuletzt bei RTL ausgestrahlten Doku-Soap beschenkt. Zunächst hiess es nur, dass es noch in diesem Jahr so weit sein soll. Doch nun liess der Sender die Katze aus dem Sack: Bereits ab dem 6. September, also in knapp einem Monat, geht es los.

Unter dem schlichten Titel «Daniela Katzenberger» darf sie dann zur Primetime um 20:15 Uhr und zum Auftakt gar mit einer Doppelfolge, Einblicke in ihr reges Familienleben gewähren. Bei RTL+ gibt es die Folgen sogar stets eine Woche zuvor zu sehen.

In der Doku wird Katzenberger laut Sendermitteilung unter anderem erklären, warum sie sich seit einem besonderen Familienzuwachs inzwischen als Oma fühlt. Sie enthüllt, dass ihr Ehemann Lucas Cordalis (57) an ihr gerne ein paar Pfund mehr sehen würde und trauert darüber, dass sich die gemeinsame Tochter Sophia weg von der Familienfarbe Rosa emanzipiert.

Zudem wurde ein bedeutsames Kennenlernen von den Kameras eingefangen: Mutter Iris Klein (57) präsentierte auf ihrer Geburtstagsfeier ihren Verlobten Stefan, den auch Tochter Daniela bis dahin noch nicht getroffen hatte. Den Stiefvater in spe schwor sie demnach gleich darauf ein, was es bedeutet, Teil des Katzenberger/Klein-Clans zu sein: «Bei uns ist es nicht so leicht. Du heiratest ja die ganze Familie mit, samt der Öffentlichkeit, samt Paparazzi und Kamerateam.»

Besondere Rückkehr

Die Karriere von Katzenberger startete vor vielen Jahren bei VOX – und schon damals dank einer Doku-Soap namens «Auf und davon – Mein Auslandstagebuch». Im Jahr 2009 wurde sie darin auf dem Weg zu ihrem Traum begleitet, ein international bekanntes «Playboy»-Model zu werden. Genau 15 Jahre später wird sie in den neuen Folgen bei VOX erneut nach Los Angeles und vor die Playboy Mansion begleitet. Ein Umstand, der das Gedankenkarussell bei der Katze anwirft: «Was wäre wohl aus mir geworden? Ich wäre jetzt vielleicht ein arbeitsloses Bunny ohne Mann und ohne Kind?»

Nach «Auf und davon» war sie in dem Format «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» zu sehen. Die Sendung folgte ihr dabei, wie sie auf Mallorca ein Café eröffnete. 2010 erhielt sie auf VOX schliesslich eine eigene Soap: «Daniela Katzenberger – natürlich blond».

2015 wechselte Katzenberger dann jedoch zum Sender RTLzwei, wo ihre Familiengründung mit Lucas Cordalis ausführlich beleuchtet wurde. Dazu gab es bereits die verschiedensten Formen ihrer Doku-Soap, etwa «Mit Lucas im Babyglück» (2015), «Mit Lucas im Hochzeitsfieber» (2016), «Mit Lucas im Weihnachtsfieber» (2016) und «Daniela und Lucas - Der erste Hochzeitstag» (2017). Der bislang jüngste Ableger aus dieser Reihe war «Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca».