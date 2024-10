Sophia Cordalis durfte bei der McDonald's Benefizgala zum ersten Mal mit ihren Eltern Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger auf den roten Teppich. Foto: IMAGO/Spöttel Picture 1/7

Sophia Cordalis (9) ist bei der Benefizgala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe in München am 26. Oktober zum ersten Mal über den roten Teppich geschritten. Zusammen mit ihrer Mutter Daniela Katzenberger (38) und ihrem Vater Lucas Cordalis (57) posierte die Neunjährige wie ein alter Hase für die Fotografen. Für ihr Teppich-Debüt trug sie ein weisses Tüllkleid mit Perlenstickereien und einen passenden Haarreif.

«Sie hängt uns schon bestimmt seit drei Jahren in den Ohren, dass sie mal mit auf einen Red Carpet will», verrät Daniela Katzenberger im «RTL»-Interview. Von Nervosität war bei Sophia, die in der familieneigenen Realityshow «Daniela Katzenberger» bereits seit ihrer Geburt vor der Kamera steht, offenbar keine Spur. Das Posen habe sie ganz von alleine gelernt, Interview-Situationen mit ihrem Vater geübt, berichtet die Schülerin.

In der Glitzerwelt ihrer Eltern scheint sich das Mädchen schon sichtlich wohlzufühlen. «Ich will Karriere machen», betont sie im Interview mit dem Sender. Bereits jetzt interessiere sie sich sehr für Schminke und achte darauf, «dass ich auch sehr gut aussehe. Jede Minute schaue ich auf meine Haare, wie sie geworden sind, wenn ich geglättet habe».

Katzenberger und Cordalis unterstützen die Ambitionen ihrer Tochter. «Privatsphäre wird ja bei uns eher ganz kleingeschrieben. Und sie ist für diese Welt geboren. Und ich finde es gut, wenn man weiss, was man will. Und vor allem sehr früh», so die prominente Reality-Darstellerin. Solche Events sollen für ihre Tochter aber dennoch keine Normalität werden, die Schule stehe nach wie vor an erster Stelle.

Für den selbstbewussten Auftritt und das Styling der kleinen Katze hagelt es Kritik. Unter dem Instagram-Beitrag von RTL-Exclusiv über das Trio auf dem roten Teppich finden sich zahlreiche negative Kommentare. «Ich war gerade schockiert, als ich das Kind gesehen und vor allem gehört habe. Wie kann man in dem Alter so abgehoben sein, armes Kind!», «Altklug, distanzlos und vorlaut», «Finde das Kind schon recht überheblich. Gehört einfach nicht schon so präsentiert!» oder auch «Leute, die Kleine ist geschminkt, als wäre sie 17! Das ist doch nicht normal. Ich weigere mich, das als normal zu akzeptieren», sind zu lesen.

Mit negativen Kommentaren hat Daniela Katzenberger bereits ihre Erfahrungen gemacht, sie gingen nicht spurlos an ihr vorbei. Als Konsequenz hat sie auf ihrem Instagram-Profil die Kommentarfunktion geschlossen. Mit Blick auf die Reaktionen auf die Premiere von Töchterchen Sophia auf dem roten Teppich wohl eine kluge Entscheidung.