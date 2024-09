Daniela Katzenberger spricht in ihrer neuen Soap-Doku offen über die Hasskommentare auf Instagram zu ihrem Gewicht. Der Reality-TV-Star erklärt auch, wie sie sich vor Beleidigungen schützt und diese nicht mehr an sich heranlässt.

Kurz zusammengefasst Daniela Katzenberger kämpft gegen Hasskommentare auf Instagram

Sie stellt Hater vor laufender Kamera bloss

Katzenberger hat elf Kilo abgenommen und Muskelmasse zugelegt

Livia Fietz Praktikantin People

In den sozialen Medien kann man es nie allen recht machen – vor allem nicht, wenn es um das Aussehen geht. Die Anonymität des Internets lässt zu, dass sich Hasskommentare schnell unter den Bildern von Prominenten und Stars häufen, wie auch bei Daniela Katzenberger (37). Täglich erhielt sie wegen ihrer Gewichtsschwankungen in der Vergangenheit Kommentare auf Instagram.

Dies spricht Daniela Katzenberger in der neusten Staffel ihrer gleichnamigen Soap-Doku, deren Premiere am 6. September mit einer erfreulichen Zuschauerquote startete, offen, ehrlich und ganz emotional an. Die Kult-Blondine hat nämlich keine Angst, sich verletzlich und mit Tränen in den Augen zu zeigen.

«Jetzt habe ich keine Hater mehr»

Eines stellt sie klar: Das Thema belastet sie noch immer und die Kommentare verärgern sie. «Wenn ich darüber nachdenke, werde ich sauer und traurig. Warum hab ich das immer so an mich rangelassen? Ich war ja nie fett. Ich hatte 72 Kilo», so Katzenberger. Um sich zu schützen und Beleidigungen zu vermeiden, entschied sie sich dafür, mit den Kommentaren mitzuziehen und sich und ihren Körper auf den sozialen Medien selbst ebenfalls zu verspotten, damit man ihr nichts anmerken konnte. «Ich habe meine Unsicherheit überspielt, weil ich mich so unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Weil die mir jeden Tag so ein Zeug geschrieben haben», fährt sie fort, als ihr die Tränen kommen.

Am 6. September startete die neue Staffel der Soap-Doku von Daniela Katzenberger. Foto: imago/Future Image 1/5

Doch nichts half. Die Kommentare und der Hass stoppten nicht. Katzenbergers nächster Trick, um sich an den Hatern zu rächen? Sie vor laufender Kamera blosszustellen. So lauteten einige schlimme Beleidigungen, wie folgt: «Warum bist du so fett?», «Hör mal auf zu fressen, du dickes Ding» oder «Wenn ich so fett wäre wie du, würde ich mich umbringen».

Deswegen habe Katzenberger auch die Kommentarfunktion auf Instagram deaktiviert: «Jetzt habe ich keine Hater mehr.»

Katzenberger hat an Muskelmasse zugelegt

Katzenberger kann jedoch stolz auf sich sein: Sie fühlt sich schon viel wohler in ihrem Körper – und nimmt das ganze Thema mit einem neu entfachten Humor.

Mit einem Diätplan und Trainings hat die Blondine elf Kilo abgenommen, dafür an Muskelmasse zugelegt. Dabei betont sie: «Ich habe nicht mit dem Sport angefangen, damit die Hater irgendwann die Klappe halten. Sondern ich habe mich selber unwohl gefühlt.» Die Katze, wie sich Katzenberger auch nennt, möchte nun sogar an einem Fitness-Contest teilnehmen.