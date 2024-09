1/5 Seit 15 Jahren im deutschen TV zu sehen: Daniela Katzenberger.

Sophia Cordalis (9) hätte die Chance, die deutsche Version von Kylie (27) oder Kendall Jenner (28) zu werden, doch ihre Mutter Daniela Katzenberger (37) ist nicht wie die Kardashian-Klan-Monarchin Kris Jenner (68) – die «Katze» möchte ihre Tochter nicht dauernd in der Öffentlichkeit sehen, obwohl sie selbst seit 15 Jahren im Rampenlicht steht.

Dennoch gab es für Sophia bereits den einen oder anderen TV-Auftitt: 2015 wurde ihre Geburt in einer Doku ausgestrahlt und nur sechs Jahre später, feierte Sophia ihr Bühnendebüt an der Seite ihrer Mutter und ihres Vaters Lucas Cordalis (57) in Florian Silbereisens (43) «Adventsfest der 100'000 Lichter».

Nun startet am 6. September die neue Staffel der Doku-Soap «Daniela Katzenberger», in der Sophia eine grössere Präsenz haben wird. Im Vorfeld verriet Katzenberger der «Gala» mehr über ihre Tochter, etwa wie ihre eigenen Botox-Eingriffe Sophia beeinflusst haben.

Tochter wurde bei der Jobauswahl beeinflusst

Etwas stellt Katzenberger klar: Sie möchte, dass Sophia die Schule beendet, das Abitur absolviert und studiert. Danach hätte sie kein Einfluss mehr, würde ihre Tochter aber weiterhin in all ihren Vorhaben unterstützen.

Es scheint momentan aber nicht so, als ob Sophia eine Fernsehkarriere verfolgen würde. Die 9-Jährige interessiert sich aufgrund ihrer Erfahrungen mit den Botox-Behandlungen ihrer Mutter eher für Medizin, wie Katzenberger verrät: «Was ich nie erwartet hätte.» Dort würde Sophia nämlich am liebsten assistieren und hat Interesse daran, ein Praktikum zu absolvieren.

Dass sie, um ihre Ziele zu erreichen, keinen «Promi-Bonus» erhält, ist Sophia bewusst. «Mein Schönheitschirurg hat ihr erklärt, was man dafür alles braucht und was man dafür machen muss, und sie hat es jetzt auch eingesehen, dass ein Studium dazugehört», erzählt Katzenberger.

Eigene TV-Formate sind nicht erlaubt

Dennoch kann Katzenberger ihre Tochter nicht komplett davon abhalten, sich für soziale Medien zu interessieren: «Sophia wünscht sich einen eigenen YouTube-Kanal, aber das halten wir noch zurück», meint Katzengberger. Auch wenn Sophia «ihre eigenen Sachen machen» möchte, darf sie das frühestens mit 18 Jahren. Obwohl Sophia seit ihrer Geburt dabei ist, «und weiss, wie es läuft».

Katzenberger fügt hinzu, dass viele Sender Interesse an ihrer Tochter hätten und sie «sehr viele TV-Anfragen» bekommt. «Wenn sie bei uns in der Sendung dabei ist, ist es kein Thema, aber dass sie eigene TV-Formate macht, da sind wir noch sehr vorsichtig.»