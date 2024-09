Mega-Quote für Daniela Katzenbergers Doku-Soap

1/5 Daniela Katzenberger ist nach neun Jahren bei RTLzwei mit ihrer Dokusoap zurück bei VOX.

SpotOn Die People-Agentur

Daniela Katzenberger (37) hat allen Grund zur Freude: Die Premiere der neuen Staffel ihrer Doku-Soap «Daniela Katzenberger» hat am 6. September starke Quoten eingefahren. Die Doppelfolge ab 20:15 bei VOX verfolgten laut «AGF Videoforschung» zwischen 750'000 und 900'000 Menschen, was einen Gesamtmarktanteil von 3,6 bis 4,3 Prozent ausmacht.

In der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten zunächst 320'000 und dann 410'000 Zuschauende ein, was starke 9,1 und 10,2 Prozent bedeutet. Damit landet «Daniela Katzenberger» im Vergleich der Privatsender in der Primetime auf einem zweiten Platz hinter RTLs «Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands».

Daniela Katzenberger ist ganz aus dem Häuschen

Dementsprechend sehr freute sich die Protagonistin Daniela Katzenberger. Die gleichnamige Doku-Soap begleitet die TV-Persönlichkeit in ihrem Alltag mit Mann Lucas Cordalis (57) und Tochter Sophia (9) auf Mallorca. «Ich bin so durchgedreht, ich habe mich so gefreut. Wie krass ist euer Feedback zu gestern?», meldete sie sich in ihrer Instagram-Story mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen zu Wort.

Auch einen eigenen Post widmete die Kult-Blondine ihrem Quoten-Erfolg und zeigte neben einem jubelnden Schnappschuss auf dem Rücken von Ehemann Lucas auch die aufgestellten Haare an ihrem Arm. «Oh mein Gott, wir sind euch einfach so unfassbar dankbar. Hatte heute Morgen richtig Pipi in den Augen... und das vorm ersten Kaffee. Und Gänsehaut bis unters Dach! Danke Danke Danke, dass euch unsere Sendung so gut gefällt», hiess es stolz dazu.

Nachdem sie mit «Auf und davon – Mein Auslandstagebuch» (2009) und «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» (2010) bekannt geworden war, startete Daniela Katzenbergers eigene Doku-Soap 2010 bei VOX und lief dort bis 2013. Nach einem Jahr Pause wechselte sie ihre Senderheimat und war ab da bei RTLzwei zu sehen, inklusive mehrerer Specials. Neun Jahre später nun also die erfolgreiche Rückkehr zu VOX. Die nächste Folge läuft am kommenden Freitag, den 13. September.