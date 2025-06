Daniela Katzenberger von Evakuierung in Köln betroffen

Daniela Katzenberger war von der Evakuierung für die Bombenentschärfungen in Köln betroffen und musste ihr Hotel verlassen. Dabei hat die TV-Darstellerin am Mittwoch eigentlich ein schönes Ereignis zu feiern: ihren Hochzeitstag mit Lucas Cordalis.

Mehr als 20'000 Menschen sind nach dem Fund von drei Weltkriegsbomben in Köln von einer grossen Evakuierung betroffen. Die Entschärfung der drei Blindgänger im Stadtteil Deutz soll am Mittwoch im Tagesverlauf stattfinden. Die Sender RTL und n-tv mussten deshalb den Betrieb umstellen. Und auch ein Star der RTL Group war von der Evakuierung betroffen.

Daniela Katzenberger (38) veröffentlichte am Dienstag eine Instagram-Story, in dem sie das Foto eines Hotelschreibens zeigte. Das Hyatt Regency klärte seine Gäste darüber auf, dass am 4. Juni ab 8 Uhr die Evakuierung stattfinden wird. «Um einen geordneten und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen sich alle Gäste, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Hotel aufhalten, um 8 Uhr in der Hotellobby einfinden oder das Gebäude verlassen», heisst es in der Mitteilung. «Ich pack dann mal die Koffer», kommentierte Daniela Katzenberger das Schreiben.

Zuvor hatte sie ihren Fans bei Instagram verraten, dass sie für den Sender VOX und das Format «#VOXStimme» vor der Kamera stand. Katzenberger ist bei dem Sender ab 6. Juni in einer neuen Staffel ihrer gleichnamigen Doku-Soap zu sehen (eine Woche vorab bei RTL+).

Auch einen Videocall mit Ehemann Lucas Cordalis (57) und Tochter Sophia (9), die sich offenbar auf Mallorca befinden, hielt Katzenberger am Dienstag in einer Instagram-Story fest. «FaceTime mit den Schätzen. Köln-Malle», schrieb sie dazu. Mit ihrem Ehemann feiert sie eigentlich an diesem Mittwoch ein besonderes Ereignis: Das Paar hat Hochzeitstag. Die Doku-Soap-Darstellerin und der Sänger gaben sich am 4. Juni 2016 das Jawort. Wie die beiden den Tag würdigen werden, haben sie noch nicht verraten.