Zwei Legenden unter sich
Schwarzenegger wird in Kitzbühel selbst zum Fan

Der Hollywoodstar trifft beim Ski-Rennen auf Zlatan Ibrahimović. Das gemeinsame Foto begeistert die Fans im Netz.
Arnold Schwarzenegger schaut sich das Kitzbühel-Rennen am Samstag an.
Darum gehts

  • Arnold Schwarzenegger besucht am Wochenende das Hahnenkammrennen in Kitzbühel
  • Macht Foto mit Zlatan Ibrahimović, nennt ihn «grösster Fussballer aller Zeiten»
  • Schwarzenegger ist 78 Jahre alt, Ibrahimović feierte 44. Geburtstag
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Arnold Schwarzenegger (78) schaut sich am Wochenende das legendäre Hahnenkammrennen in Kitzbühel an. Zusammen mit seinem Sohn Christopher nimmt der 78-Jährige auf der VIP-Tribüne Platz und verfolgt das spektakuläre Skirennen.

Doch nicht nur die Athleten ziehen den Hollywoodstar in den Bann. Auch Fussball-Ikone Zlatan Ibrahimović (44) sorgte für Begeisterung. «Ich hatte das Glück, einigen der besten Skifahrer der Welt zuzusehen, und dann hatte ich noch mehr Glück», schreibt Arnie auf Instagram.

«Grösster Fussballer aller Zeiten»

Der Star nutzt die Gelegenheit für ein gemeinsames Foto mit Ibrahimović, den er als «einen der grössten Fussballspieler aller Zeiten» bezeichnet. Der schwedische Ausnahmesportler revanchiert sich mit einem legendären Schwarzenegger-Zitat: «We’ll be back». 

