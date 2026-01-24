Unterbrüche sind an Ski-Rennen Gang und Gäbe. Bei der Streifabfahrt am Samstag ist der Grund allerdings ein aussergewöhnlicher.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Skurrile Minuten während der Streifabfahrt in Kitzbühel. Kurz bevor mit Justin Murisier ein Schweizer am Start gewesen wäre, kommt es zu einem mehrminütigen Unterbruch. Nur: Der Grund ist nicht offensichtlich. So fragt sich auch SRF-Kommentator Stefan Hofmänner, was Grund für die Verzögerung ist.

Zum Glück hat er mit Beat Feuz einen aufmerksamen Experten neben sich, der den Grund für den Unterbruch aus der Kommentatorenkabine hinaus erkennt. «Es ist eine Drohne auf der Ziellinie gelegen. Ich glaube, sie ist ins Zielband hineingeflogen.»

Erst als die Überreste entfernt sind, darf Justin Murisier starten.