Robbie Williams teilt ein schockierendes Gesundheitsupdate: Er verliert nach und nach sein Sehvermögen und hat Angst, bald ganz zu erblinden. Schuld daran seien die Abnehmspritzen, durch die er extrem an Gewicht verlor.

Darum gehts Robbie Williams verliert Sehkraft durch Abnehmspritze und warnt vor Nebenwirkungen

Williams kann Gesichter im Publikum bei Konzerten nicht mehr erkennen

Sophie Ofer Redaktorin People

In den letzten Jahren hat Robbie Williams (51) mithilfe einer Abnehmspritze über zehn Kilogramm verloren. Der britische Popstar wiegt jetzt nur noch schlanke 76 Kilogramm. Gegenüber «The Times» scherzte er einmal: «Baby, ich nehme Ozempic. Na ja, so etwas Ähnliches wie Ozempic. Und es ist ein Weihnachtswunder!» Genau gesagt, verwendet der ehemalige Take-That-Star das Medikament Mounjaro, das so wirkt wie die anderen Abnehmspritze Ozempic und Wegovy. «Und ich brauche es aus medizinischen Gründen», so Williams weiter. «Denn bei mir wurde Typ-2-Selbsthass diagnostiziert.»

Dank der Abnehmspritze fühlte sich Williams also zunächst wohler in seiner Haut. Doch jetzt der Schock: Wie der Popstar gegenüber «The Sun» verriet, verliere er durch das Medikament gerade zunehmend sein Augenlicht. So sehr sogar, dass es den Sänger stark auf der Bühne beeinträchtigen würde. Williams habe grosse Angst, dass die Abnehmspritzen ihn ganz «blind machen».

«Ich kann die Gesichter im Publikum nicht mehr erkennen»

Dass etwas nicht stimmte, habe Williams zum ersten Mal bei einem American-Football-Spiel bemerkt. Er habe Mühe gehabt, die einzelnen Spieler zu erkennen. «Sie waren nur noch Umrisse auf dem Feld», beschreibt er. Seitdem sei es immer schlimmer geworden. «Ich glaube nicht, dass es am Alter liegt, sondern an den Spritzen.» Auch während seiner Liveshows kann Williams die Gesichter im Publikum kaum noch erkennen, wie unter anderem «Daily Mail» berichtet.

Auf Tour werde das Problem zunehmend deutlich: Williams holt normalerweise einen Fan auf die Bühne, während er seinen grossen Hit «She’s The One» singt, und hält ihm – oder besser gesagt ihr – damit ein Ständchen. Doch jetzt gab er zu, dass er die Person, die er besingt, kaum mehr sehen kann. Das Publikum habe natürlich keine Ahnung davon: «Ich schaute in die Richtung dieser Frauen, die zu mir hoch sahen und diese für sie offensichtlich unglaubliche Erfahrung machten. Aber sie wussten nicht, dass ich sie gar nicht sehen kann.»

Williams warnt vor Nebenwirkungen

Über diese und andere mögliche Nebenwirkungen von Abnehmspritzen möchte Popsänger aufklären. Bevor man sich auf diese Injektionen einlässt, solle man sich «gründlich informieren». Ob die Medikamente auf Semaglutid-Basis wirklich Sehstörungen auslösen können, ist in der Wissenschaft bisher umstritten. Eine kürzlich veröffentlichte US-Studie hat einen möglichen Zusammenhang mit einer seltenen Erkrankung des Sehnervs aufgezeigt.

In der Vergangenheit sprach Williams bereits offen darüber, dass die Spritzen seine langjährigen psychischen Probleme gelindert hätten. Es sei «katastrophal» für seine psychische Gesundheit, dicker zu sein.

Obwohl derzeit gefühlt jeder und jede Zweite im Showbusiness durch eine Abnehmspritze sein Gewicht halbiert, gibt es nicht nur positive Stimmen. Auch andere Stars haben mit Ozempic und Co. schlechte Erfahrungen gemacht.

Amy Schumer

Comedy-Star Amy Schumer (44) hat bereits öffentlich darüber gesprochen, dass alle «positiven» Effekte, mit denen Ozempic beworben wird, eigentlich Warnsignale seien. «Ich habe sehr schnell 15 Kilo abgenommen. Ich sah toll aus, aber ich konnte meinen Kopf nicht vom Kissen heben. Was bringt das also?» Schumer sprach erstmals im Juni 2023 über ihre Erfahrungen mit dem Medikament. «Mir war so schlecht, dass ich nicht mehr mit meinem Sohn spielen konnte.» Ein Leben mit der Abnehmspritze sei für sie nicht mehr lebenswert.

Sharon Osbourne

Obwohl die Frau des verstorbenen Rockstars Ozzy Osbourne (†76) ihre Ozempic-Medikation öffentlich nicht bereut, hatte auch sie mit harten Nebenwirkungen zu kämpfen. Sie selbst erklärte, dass sie zu schnell und zu viel durch die Spritzen abgenommen habe. Sie sei «ausgemergelt» und könne gar nicht mehr zunehmen, obwohl sie es gerne wollte, verriet sie «Daily Mail». «Ich fühle mich zu dünn. Ich wiege unter 50 Kilo. Passt auf, was ihr euch wünscht.»