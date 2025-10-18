Robbie Williams verliert Mega-Summe mit Genfer Villa!

Autsch. Wie eine Genfer Tageszeitung berichtet, hat Robbie Williams seine Villa in Vandœuvres GE verkauft – für 13 Millionen weniger, als er sie 2020 erworben hatte. Das steckt hinter dem Minusgeschäft.

1/4 Zuletzt gehörte sie Popstar Robbie Williams. Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts Robbie Williams verkauft Villa in Genf mit Millionenverlust

Experten bezeichnen den ursprünglichen Kaufpreis als deutlich überhöht

Williams verliert 13 Millionen Franken, etwa 5 Prozent seines geschätzten Vermögens Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Robbie Williams (51) soll sich von seiner Immobilie in Vandœuvres im Kanton Genf getrennt haben, schreibt die Tageszeitung «Tribune de Genève». Williams soll die Villa für 16 Millionen Franken verkauft haben.

Eine riesige Summe. Trotzdem war es für den ehemaligen Take-That-Sänger ein Minusgeschäft. Ende 2020 hat er die Immobilie für 29 Millionen Franken erworben. Heisst: Williams hat beim Verkauf knapp 13 Millionen verloren, was einem Verlust von etwa 45 Prozent entspricht.

Sänger wurde über Tisch gezogen

Experten zufolge soll der anfängliche Kaufpreis deutlich überhöht gewesen sein, heisst es im Bericht. Ein Immobilienexperte kommentiert gegenüber der Genfer Zeitung: «Es ist unglaublich. Ich kann mich schon lange nicht mehr erinnern, ein so schlechtes Geschäft gesehen zu haben. Nichts kann die damals gezahlten 29 Millionen rechtfertigen.»

Die Villa liegt auf einem 8500 Quadratmeter grossen Grundstück. Zwei Jahre lang stand sie zum Verkauf. Williams hatte Renovierungspläne, die jedoch nie umgesetzt wurden. Jetzt hat sich ein neuer Besitzer gefunden. Der Käufer soll ein in Genf tätiger Portfoliomanager sein. Laut dem Experten habe er ein gutes Geschäft gemacht. «Für 16 Millionen, also rund 1800 Franken pro Quadratmeter, ist das für Vandœuvres nicht besonders teuer.»

Verlassen wird Robbie Williams die Schweiz nicht. Der Sänger ist schon vor einiger Zeit nach Gstaad im Berner Oberland gezogen. Schmerzen wird dem Popstar dieses Minusgeschäft trotzdem. Williams verliert rund 5 Prozent von seinem auf 300 Millionen Franken geschätzten Vermögen.