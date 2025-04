Robbie Williams enthüllt in einem Interview, dass er Anfang des Jahres erneut unter psychischen Problemen litt. So erklärt sich der Musiker den Rückschlag.

Auf Robbie Williams (51) warten aufregende Monate. Der Sänger startet Ende Mai mit einem Auftritt im schottischen Edinburgh seine Tour. Es folgen Stationen in London, Amsterdam oder Berlin. «Ich möchte Menschen glücklich machen und sie an einen anderen Ort entführen, und sei es nur für ein paar Stunden», sagte der Popstar dem «Daily Mirror» über die Shows. Der Musiker offenbarte in dem Interview aber auch, dass keine einfache Zeit hinter ihm liegt.

«Das Jahr begann mit psychischen Problemen, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte», gab Williams an. «Ich war traurig, ängstlich und depressiv.» Wie die britische Zeitung weiter berichtet, soll der 51-Jährige damit zum ersten Mal seit über zehn Jahren mit einer Depression konfrontiert worden sein. Mittlerweile soll es dem ehemaligen Take-That-Mitglied wieder besser gehen.

Robbie Williams: «Dachte, das wäre das Ende meiner Geschichte»

Der Rückschlag habe Williams tief getroffen. «Ich dachte, das wäre das Ende meiner Geschichte und ich würde einfach in dieses wunderbare Wunderland hineinspazieren. Dass es dann wiederkam, war einfach verwirrend.» Er habe nicht das Gefühl verspürt, dass Faktoren von aussen schuld daran seien. «Ich konnte nicht sagen: ‹Es ist das Leben, oder die Tickets, oder die Tour, oder der Druck oder was auch immer.› Nichts davon. Es ist einfach so. Es ist einfach ein allgegenwärtiges Gefühl.»

Williams vermutet vielmehr, dass möglicherweise seine Ernährung und die Einnahme von Appetitzüglern für die erneuten psychischen Probleme verantwortlich sein könnten. «Ich hatte aufgehört zu essen und bekam keine Nährstoffe mehr.» Ein Vitamin-C-Mangel sorgte sogar für die Diagnose Skorbut. Als er seine Ernährung erneut umstellte, soll sich seine mentale Gesundheit wieder verbessert haben.

Frühere Alkohol- und Drogenprobleme

Robbie Williams berichtete bereits mehrmals über seine Alkohol- und Drogenprobleme im Laufe seiner Karriere. Zudem litt er unter Angstzuständen, Depressionen, Lampenfieber und Gewichtsproblemen. «Das Wichtigste ist, dass es einem selbst gut geht, und dass man weder in meinem noch in dem Leben anderer Chaos anrichtet, wie ich es in den 90ern und frühen 2000ern getan habe», sagt Williams heute. «Und wenn es einem gut geht, kann man alles angehen, was einem in den Weg kommt.»

Dazu gehören auch die herausfordernden gesundheitlichen Probleme in seiner Familie. Mutter Janet leidet an Demenz, Vater Pete an Parkinson, und seine Schwiegermutter Gwen kämpft gegen Gebärmutterhalskrebs. Ehefrau Ayda Field (45) und der Sänger stützen sich dabei gegenseitig. «Wir sind eine Einheit. Es ist eine Menge, durch die wir uns navigieren müssen. Es ist viel Geduld, sich selbst zu lieben und die anderen zu lieben, während sie das erleben, was sie erleben.»

