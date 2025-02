1/10 Wer stapft hier durch den künstlichen Filmschnee? Foto: DUKAS

Auf einen Blick Robbie Williams' Tochter Teddy dreht einen Weihnachtsfilm mit Rebel Wilson

Teddy wurde am Set im englischen Yorkshire gesichtet

Robbie Williams und Ayda Field haben vier Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Sie ist die älteste Tochter des britischen Popstars Robbie Williams (51) und zwölf Jahre alt. Nun hat sie sich ihren ersten Job geangelt und betritt zum ersten Mal die Filmwelt. Wie auf aktuellen Fotos zu sehen ist, wurde Theodora Rose Williams, die alle nur Teddy nennen, beim Dreh für den Weihnachtsfilm «Tinsel Town» mit Schauspielerin Rebel Wilson (44) gesichtet.

Am Montag filmten die beiden Szenen in der Kleinstadt Wetherby in der englischen Grafschaft Yorkshire, wobei Fotografen einen ersten Blick auf ihren ersten Arbeitstag am Filmset erhaschen konnten. Teddy Williams und Rebel Wilson gingen Hand in Hand durch künstlichen Schnee, beide in dicke Winterkleidung gehüllt und herzlich strahlend. Auch Schauspieler Kiefer Sutherland (58) war am Set zu sehen. Teddys Mutter Ayda Field (45) begleitete ihre Tochter am ersten Drehtag.

«Teddy ist zum Star geboren»

Eine anonyme Quelle äusserte sich zum Filmdebüt der Williams-Tochter und sagte der britischen Zeitung «The Mirror»: «Teddy ist dazu geboren, ein Star zu sein – schliesslich sind ihre Eltern beide ultimative Performer.» Allerdings hätten die Eltern ihre Tochter bisher aus der Öffentlichkeit heraushalten wollen. «Dieser Schritt wird sehr von Teddy selbst vorangetrieben, die – schon seit sie sprechen kann – auf der Bühne stehen wollte!», so der Insider weiter.

Robbie Williams und Ayda Field sind seit 2010 verheiratet und haben neben Teddy noch drei weitere Kinder: Tochter Colette (6) sowie die Söhne Charlton (9) und Beau (5). Das Privatleben hält die Familie Williams, so gut es geht, unter Verschluss. Sie haben bisher alle Anfragen für eine Realityshow abgelehnt. Angebote lägen auf dem Tisch. Offenbar versuchen die Produzenten des «Real Housewives»-Franchise seit fünf Jahren, das Paar für die Show zu gewinnen.