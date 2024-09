Kurz zusammengefasst Rebel Wilson heiratet Ramona Agruma auf Sardinien

Traumhafte Zeremonie unter einem Rosenbogen bei 24 Grad

Rebel Wilson und Ramona Agruma (l.) heirateten am Samstag im Luxushotel Cala di Volpe auf Sardinien.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Kann eine Hochzeit märchenhafter sein? Für den australischen «Pitch Perfect»-Star Rebel Wilson (44) und ihre grosse Liebe, Modedesignerin Ramon Agruma (40), bestimmt nicht. Für sie schien das Wochenende perfekt, um ihre Liebe auch offiziell mit einer wunderschönen Zeremonie zu besiegeln.

Ursprünglich wollten sie die Vermählung erst nächstes Jahr vollziehen. Es sei Wilson gewesen, die gedrängt habe, diese vorzuziehen. «Rebel ist so verliebt, sie will einfach nicht länger warten», verriet eine Quelle im Vorfeld gegenüber «Daily Mail».

Zwei Brautsträusse aus weissen Rosen

Am Montagnachmittag zeigte die Schauspielerin ihren elf Millionen Instagramfans, wie glücklich beide sind und in welchen Outfits sie am Samstag bei sommerlichen 24 Grad im Luxushotel Cala di Volpe auf der italienischen Insel Sardinien unter einem grossen weissen Rosenbogen geheiratet haben. Auf einem zweiten Foto zeigt sich Wilson in ihrer Instagram-Story auf einem Balkon und posiert für das italienische Hochzeitsfotografenpaar Claudia und Luca Rossini, die für romantische Inszenierungen bekannt sind.

Im doppelten Traum in Weiss tragen beide Frauen ein schulterfreies Brautkleid in A-Linie mit langer Schleppe. Rebel Wilsons Kleid hatte zudem zwei seitliche Taschen, das ihrer Braut eine feine Spitzenapplikation. Bei den Hochzeitsfrisuren entschied sich die «Glam Girls»-Darstellerin für offen, gewelltes Haar, ihre Frau für eine aufwendige Hochsteckfrisur. Doppelt waren auch die beiden Brautsträusse aus weissen Rosen.

Australischer Reporter stellte Ultimatum

Ihre Liebe zur Designerin machte Rebel Wilson im Juni vor zwei Jahren auf publik, was auch ihr Coming-out war. Auf Instagram schrieb sie die Worte: «Ich dachte, ich wäre auf der Suche nach einem Disney-Prinzen … aber vielleicht war das, was ich die ganze Zeit brauchte, eine Disney-Prinzessin.» Dass sie das zu dem Zeitpunkt verkündete, war nicht ganz freiwillig. Ein australischer Journalist erfuhr von der Beziehung und stellt ihr ein Ultimatum. Rebel Wilson kam ihm zuvor, der Reporter wurde danach für sein Vorgehen vom australischen Presserat gerügt.

Märchenhaft feierte das Paar auch seine Verlobung im Februar 2023 im Disneyland. Am Valentinstag gaben sie diese in denselben rosa T-Shirts vor dem Dornröschenschloss im kalifornischen Freizeitpark bekannt.



Nun die Krönung ihrer Liebe auf ihrem Herzensort Sardinien, wo sie auch ihre ersten gemeinsamen Ferien verbrachten. Ihre Hochzeit feierte sie mit ihren Familien, Freunden und ihrer zweijährigen Tochter Royce Lillian, die im November 2022 durch eine Leihmutter zur Welt kam.