Rebel Wilson und Ramona Agruma haben in Italien geheiratet

Kurz zusammengefasst Rebel Wilson heiratet Partnerin Ramona Agruma in Italien

Verlobt haben sie sich am Valentinstag 2023 im Disneyland Kalifornien

Im November 2022 kam ihre Tochter Royce Lillian per Leihmutter zu Welt

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (44) hat ihre Partnerin Ramona Agruma (40) in Italien geheiratet. Wie das US-Magazin «People» unter Berufung auf Quellen berichtete, gab sich das Paar am Samstag, 28. September, das Jawort auf Sardinien.

Im Juni 2022 hatten die beiden Frauen ihre Beziehung öffentlich gemacht. Damals postete die Komikerin ein Selfie des Paares auf Instagram und schrieb dazu: «Ich dachte, ich suche nach einem Disney-Prinzen – aber vielleicht brauchte ich die ganze Zeit wirklich eine Disney-Prinzessin.» Die Verlobung erfolgte dann am Valentinstag 2023 vor dem Dornröschenschloss im kalifornischen Disneyland.

Ähnlich romantisch dürfte nun auch die Hochzeit verlaufen sein. Zu Italien hat das Paar eine besondere Verbindung, verbrachte dort den ersten gemeinsamen Urlaub. Wenige Tage, nachdem sie ihre Liebe bekannt gegeben hatten, postete Wilson ein Pärchenfoto aus der sardinischen Küstenstadt Porto Cervo. Sie verbrachten damals fünf Tage im exklusiven Hotel Cala di Volpe.

Töchterchen Royce veränderte ihr Leben

Zuvor war Rebel Wilson mit Männern liiert. Mit Designerin Ramona Agruma legte sie dann eine Blitzliebe hin. Nur wenige Monate nach Bekanntwerden ihrer Liebe gab das Paar im November 2022 die Geburt von Töchterchen Royce Lillian (1) per Leihmutter bekannt. Wiederum drei Monate später verlobte sich das Paar.

Bei einem Auftritt in der australischen «Morning Show» erzählte Agruma, Royces Geburt sei für beide Frauen eine «lebensverändernde» Erfahrung gewesen. «Es ist, als würde man anfangen, an jemand anderen statt an sich selbst zu denken, die Prioritäten ändern sich.»