Serena Williams hat mit der Abnehmspritze 14 Kilo verloren

Serena Williams hat 14 Kilo abgenommen – aber nicht auf natürlichem Weg. Die ehemalige Tennisspielerin verrät offen, dass ihr Abnehmspritzen dabei geholfen haben.

Darum gehts Serena Williams hat mit einer Abnehmspritze 14 Kilogramm abgenommen

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter kämpfte sie erfolglos gegen die Kilos

Trotz Sport und guter Ernährung wollten die Pfunde einfach nicht purzeln

Tennis-Legende Serena Williams (43) macht kein Geheimnis daraus: Sie hat beim Abnehmen nachgeholfen.

In einem Interview mit dem US-Magazin «People» gesteht die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, dass sie mit einem verschreibungspflichtigen Medikament über 14 Kilogramm verloren hat.

«Ich fühle mich grossartig. Ich fühle mich wirklich gut und gesund. Ich fühle mich körperlich wie geistig befreit», erklärt Williams. Mithilfe eines GLP-1-Medikaments habe sie endlich ihr Wunschgewicht erreicht. Nach zwei Schwangerschaften hatte die Ausnahmeathletin verzweifelt und aus ihrer Sicht erfolglos gegen die Kilos gekämpft.

Harte Workouts brachten nichts

«Egal, wie viel ich trainierte oder wie gesund ich mich ernährte – ich erreichte einfach nie das Gewicht, das ich wollte», gesteht Williams. Für die ehemalige Profisportlerin eine völlig neue Erfahrung: «Es war verrückt, weil ich noch nie in einer solchen Lage war, wo ich so hart gearbeitet und so gesund gegessen habe und trotzdem nie dahin kam, wo ich sein musste.»

Die Olympiasiegerin betont, dass sie in ihrer Karriere niemals Abkürzungen genommen habe. «Ich weiss, was es braucht, um die Beste zu sein», sagt sie. Umso frustrierender sei es gewesen, trotz intensivem Training nicht das gewünschte Ergebnis zu erzielen und nach den Schwangerschaften nicht richtig abzunehmen.

Schliesslich entschied sich Serena Williams etwa sechs Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter für eine Behandlung mit wöchentlichen Injektionen. Diese Medikamente – bekannte Marken sind Ozempic und Mounjaro – wirken im Gehirn und beeinflussen das Sättigungsgefühl. Das sei aber kein Ersatz für einen gesunden Lebensstil, sondern hätten ihre Bemühungen mit gesundem Essen und Sport nur verstärkt, wie sie klarstellt.

Serena Williams zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. 2017 hatte sie ihre erste Tochter zur Welt gebracht, war dann noch mal auf den Platz zurückgekehrt und beendete ihre Karriere erst nach den US Open 2022. Im August 2023 wurde ihre zweite Tochter geboren. Vater der Kinder ist Alexis Ohanian (42), den Williams im November 2017 heiratete.

«Ich kann einfach mehr machen»

14 Kilo hat Williams inzwischen verloren. Für Williams steht aber nicht das Äusserliche im Vordergrund, betont sie: «Ich kann einfach mehr machen. Ich bin aktiver. Meine Gelenke schmerzen nicht so sehr». Sie fühle sich, als habe sie «viel Energie und das ist grossartig». Allerdings wolle sie nicht, dass ihr Selbstwert durch ihr Gewicht beeinflusst werde – sie habe sich auch vorher in ihrem Körper wohlgefühlt, nur körperliche Beschwerden durch das Extragewicht hätten gestört.

Wäre Williams noch Profi, wäre die Anwendung eines GLP-1-Medikaments zumindest nicht ganz unproblematisch. Seit 2024 wird vor allem die Anwendung des Wirkstoffs Semaglutid im Profisport von der Antidoping-Agentur genau beobachtet. Selbst ein Verbot stand zuletzt im Raum.