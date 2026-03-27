Bei Ottfried Fischer purzeln weiter die Kilos. Dank der Abnehmspritze hat der TV-Star weitere 30 Kilo abgenommen. So sind es mittlerweile insgesamt 80 Kilo, die der Schauspieler nun leichter ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ottfried Fischer nimmt 30 Kilo ab mit Abnehmspritze und Ernährungsumstellung

Medikament dämpft Appetit, Studien zeigen Wirkung gegen Parkinson

Fischer wiegt jetzt 125 Kilo, 30 weniger als vor einem Jahr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ottfried Fischer (72) hat in einem Interview mit der Münchner «tz» offen über seinen Gewichtsverlust gesprochen. Der TV-Star berichtete, dass er dank der Abnehmspritze 30 Kilo abgenommen habe. Er fühle sich nun «rundherum wohl».

Laut dem Bericht nahm Fischer in den vergangenen Jahren zunächst 50 Kilo ab, im vergangenen Frühjahr griff er nach ärztlicher Beratung dann zu dem Medikament, um es sich auf seine «alten Tage ein bisserl leichter» zu machen, erklärte der Schauspieler, der in der Vergangenheit mit dem Jo-Jo-Effekt zu kämpfen hatte. Zunächst verabreichte er sich die Spritze wöchentlich, mittlerweile nur noch alle paar Wochen.

30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr

Noch vor zehn Jahren hatte Fischer über 200 Kilo auf die Waage gebracht. Aus Liebe zu seiner Frau Simone nahm er zunächst 50 Kilo ab. Noch bevor die Abnehmspritze im Frühjahr 2025 zum Einsatz kam, stellte Fischer gemeinsam mit Ehefrau Simone die Ernährung um. Der Star aus Erfolgsserien wie «Der Bulle von Tölz» und «Pfarrer Braun», der infolge seiner Parkinson-Erkrankung im Rollstuhl sitzt, konnte im Kampf gegen die Kilos dann durch die Abnehmspritze einen weiteren Erfolg verzeichnen: Er wiege jetzt 125 Kilo, «das sind 30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr». Durch die Abnehmspritze habe er viel weniger Appetit gehabt. «Und auch mal das Essen stehengelassen, wenn es mir zu viel wurde. Das habe ich vorher nie gemacht.»

Dass er sich «stabiler» fühle und es ihm im Moment «einfach gut» gehe, davon zeugt auch ein jüngster Auftritt Ottfried Fischers bei der traditionellen Salvatorprobe am Münchner Nockherberg. Zu dem Event Anfang März wurde er von seiner Ehefrau begleitet.

Auf die Abnehmspritze ganz verzichten will der TV-Star künftig nicht, zu gross sind die Bedenken, dass er gleich wieder zunehmen werde, sagte Fischer. Seine Frau gibt zudem an, dass neue Studien gezeigt hätten, dass das Mittel auch das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen könne. Bereits 2008 gab Fischer bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Anlässlich seines Geburtstages im November 2024 sagte er im Gespräch mit «Bild» über seine Erkrankung: «Im Grossen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist», so Fischer. «Und Schmerzen habe ich keine. Das ist ja schon mal die halbe Miete.»