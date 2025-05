1/8 TV-Star Sophia Umansky bricht in ihrem Tiktok-Video zwei Tabus. Foto: TikTok/@ sophiakylieee

Darum gehts TV-Star Sophia Umansky erleidet dramatischen Haarausfall nach Abnehmspritzen-Behandlung

Dermatologe empfiehlt Nährstoffcheck, Eiweissaufnahme und ärztliche Begleitung bei Haarausfall

Video über Nebenwirkungen wurde über 600'000 Mal angeklickt und erhielt tausend Kommentare Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Wenn es so weitergeht, bin ich in einer Woche kahl», erzählt TV-Star Sophia Umansky (25) verzweifelt in einem Tiktok-Video, das innerhalb eines Tages über 600'000 Mal angeklickt wurde und mit mehr als tausend Kommentaren versehen ist.

Der «Buying Beverly Hills»-Netflix-Star erzählt im Video, dass sie vor rund vier Monaten begonnen hat, sich schlank zu spritzen. Seit etwa drei Wochen bemerke sie einen «dramatischen Haarausfall», den sie bebildert mit Haarbüscheln, die an der Duschwand und im Abfluss liegen.

Realität ist viel schlimmer als im Video

«Das passiert jeden Tag, wenn ich meine Haare bürste oder dusche», sagt sie und ergänzt, «glaubt mir, die Realität ist viel schlimmer, als es in den Aufnahmen rüberkommt. Zum Glück habe ich sehr dichtes Haar.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Tochter von Reality-TV-Star Kyle Richards (56) geht davon aus, dass der schnelle Gewichtsverlust, die Appetitlosigkeit und einseitige Ernährung den Haarverlust begünstigt hätten und es nicht allein an den Spritzen an sich gelegen hat. «Ich denke, dass ich nicht genug Vitamine, Proteine und solche Dinge zu mir genommen habe», sagt sie in ihrem Video.

Auf Sophia Umanskys Geschichte und den auch in der Schweiz erhältlichen Schlankmacher und seine Folgen angesprochen, meint der Zürcher Dermatologe und Beauty-Doc Daniel Fuchs (63): «Haarausfall kann bei gewissen Abnehmspritzen effektiv als Nebenwirkung auftreten. Das passiert jedoch nicht sehr häufig.»

Besserung in drei bis sechs Monaten

Wenn dies auftrete, sei es meist vorübergehend und reversibel, insbesondere, wenn er durch schnellen Gewichtsverlust, wie ihn auch die US-Amerikanerin beschreibt, ausgelöst wird. Fuchs rät in solchen Fällen zum Check der Nährstoffe und Haarwuchsunterstützung, beispielsweise durch eine Kopfhautmassage. «Täglich genügend Eiweiss zu sich nehmen, sei dies über mageres Fleisch, Fisch, Eiweiss-Shakes oder Hülsenfrüchte», so der Doc. Auf jeden Fall sei eine ärztliche Abklärung und Begleitung wichtig.

«Und es braucht Geduld. Meist bessert sich das drei bis sechs Monate später von selbst.» In der selbst beschriebenen Situation sieht sich Umansky bis dann längst kahl. Für ihre Ehrlichkeit, die Tabus Abnehmspritze und Haarausfall so offen anzusprechen, wird sie in den Kommentaren von vielen gelobt. Einige teilen dabei ihre eigene Geschichte mit viel Übereinstimmung und geben ihr Tipps. Andere prangern an, dass sie sich als schlanke Person noch schlanker spritzen liess.

Sophia Umansky hat nun begonnen, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, nehme Nahrungsergänzungsmittel und Haarwuchspräparate.