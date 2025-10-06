Schauspielerin Amy Schumer postet ein Bild von sich in einem kurzen Rock und erntet dafür bewundernde Kommentare. Der Grund? Ihre schlanken Beine.

Darum gehts Amy Schumer überrascht Fans mit schlanken Beinen in Las Vegas

Schauspielerin spricht offen über Gewichtsverlust und Abnehmspritze

Schauspielerin und Stand-up-Komikerin Amy Schumer (44) hat das Wochenende mit zwei Freundinnen in Las Vegas verbracht. Ein Bild zeigt die US-Amerikanerin gemeinsam mit Filmproduzentin Alex Saks (38) und Schauspielerin Jillian Bell (41) – und hinterlässt ihre Fans sprachlos. Der Grund? Die schlanken Beine Schumers. Diese stecken in einem schwarzen Minirock und farblich passenden High Heels. «Du siehst unglaublich aus. Schau dir diese Beine an!» lautet einer der zahlreichen Kommentare, die Bezug auf ihren Gewichtsverlust nehmen.

Über den Wunsch abzunehmen und die damit verbundenen Hindernisse und Rückschläge hat die Schauspielerin immer wieder offen gesprochen. So auch in der «Howard Stern Show» im Januar 2025, wo sie erklärte, mit einer Abnehmspritze 14 Kilogramm abgenommen zu haben. Diese Methode forderte jedoch ihren Tribut, machte sie bettlägerig. «Ich musste mich übergeben und hatte keine Energie mehr.» Sie hatte zwar in kürzester Zeit viel Gewicht verloren, wegen der Nebenwirkungen jedoch auch jegliche Lebensqualität.

Die Schauspielerin, die sich 2022 bereits einer Fettabsaugung unterzogen hatte, hat nun eine Kombination für sich gefunden, die funktioniert, wie sie im März auf Instagram erklärte: eine Abnehmspritze einer anderen Marke, sowie Östrogen und Progesteron gegen ihre Wechseljahrbeschwerden.

Mit eiserner Disziplin ans Ziel

Auch die deutsche Moderatorin Andrea Kiewel (60) überraschte kürzlich mit einem Gewichtsverlust von 10 Kilogramm. Dies verdankt sie jedoch nicht einer Abnehmspritze, sondern dem Verzicht auf Zucker, ihrem eisernen Willen, der Friss-die-Hälfte-Methode und Sport. Das verriet sie in ihrer Kolumne in der «SuperIllu».