Andrea Kiewel, Moderatorin des ZDF-«Fernsehgartens», hat zehn Kilogramm abgenommen. Kiewel berichtet von höherer Lebensqualität, besseren Blutwerten und verrät ihr Abnehmrezept.

1/6 Andrea «Kiwi» Kiewel moderierte am vergangenen Sonntag den letzten regulären ZDF-«Sommergarten» dieses Jahres. Foto: IMAGO/BOBO

Darum gehts Andrea Kiewel moderierte letzten regulären ZDF-«Fernsehgarten» für dieses Jahr

Kiewel verlor zehn Kilogramm durch eisernen Willen und Ernährungsumstellung

Matthias Mangiapane und Ross Antony nahmen 25 beziehungsweise 27 Kilogramm ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Andrea Kiewel (60) moderierte am vergangenen Sonntag den letzten regulären ZDF-«Fersehgarten» dieses Jahres. Ihre Fans – oder Fans des «Fernsehgartens» – dürfen sich allerdings noch auf zwei Spezialausgaben freuen, denn der «Fersehgarten» geht die nächsten beiden Sonntage auf Tour.

Wer einschaltet, dem wird auffallen, dass etwas weniger von «Kiwi» zu sehen ist als auch schon. In der Tat hat Kiewel in den letzten Wochen ganze zehn Kilogramm verloren, wie sie in ihrer Kolumne in der deutschen Zeitschrift «Super Illu» erzählt. Dort verrät sie auch, wie sie gegen ihren inneren Schweinehund anzukämpfen hatte – «ein ausgewachsener Löwe, der stündlich brüllte: Füttere mich!»

Andrea Kiewel fasst ihr Erfolgsrezept in sechs Punkten zusammen. Erstens: eiserner Wille. Zweitens: FDH («Friss die Häfte»). Drittens: eiserner Wille. Viertens: kein Zucker. Fünftens: eiserner Wille. Sechstens: Sport. Letzteres in Form von Cardio, Pilates, aber auch Krafttraining. Keine Wässerchen, keine Pülverchen, sondern einfach nur Kontrolle – obwohl das mit dem «einfach» ja so eine Sache ist.

Ihr eiserner Wille resultiert nicht nur in zehn Kilogramm weniger Gewicht, zwei niedrigeren Kleidergrössen und Blutwerten wie die einer 30-Jährigen, sondern auch in einer besseren Lebensqualität. «Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete.»

«Keine Klösse, weniger Sauce»

Über einen mehr als doppelt so hohen Gewichtsverlust freut sich der deutsche Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (42). Er verlor innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr ganze 25 Kilogramm, wie er im Juli der deutschen Zeitung «Bild» verriet. Er verzichtete wie Kiewel auf Zucker, stellte seine Ernährung als Ganzes um und liess sich auch an Weihnachten nicht aus dem Konzept bringen: «Keine Klösse, weniger Sauce – ich habs durchgezogen.»

Sänger und Moderator Ross Antony (51) liess sich für seine Gewichtsabnahme zwei Jahre Zeit und verlor dabei 27 Kilogramm. Gemeinsam mit seinem Partner habe er sich «einfach gut und gesund ernährt» sowie «eine Mahlzeit pro Tag ausgelassen: das Mittagessen», erklärte er in «Tele».