Hier küsst Andrea Kiewel Stefan Mross auf den Mund
0:34
«Wir lieben uns!»:Hier küsst Andrea Kiewel Stefan Mross auf den Mund

«Wir lieben uns»
Kiewel küsst Mross im «Fernsehgarten» auf den Mund

Überraschende Szene im ZDF-«Fernsehgarten»: Plötzlich gibt Andrea Kiewel dem deutschen Schlagersänger Stefan Mross einen Schmatzer auf den Mund. Blick sagt dir, was dahinter steckt.
Publiziert: 15:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
1/4
Andrea Kiewel gibt Stefan Mross einen freundschaftlichen Kuss auf den Mund.
Foto: Screenshot/ZDF

Darum gehts

  • Andrea Kiewel und Stefan Mross räumen mit Konkurrenz-Gerücht auf
  • Kiewel gibt Mross im «Fernsehgarten» überraschend einen Kuss auf den Mund
  • Beide haben eine Schlagersendung am Sonntag, Mross auf ARD, Kiewel auf ZDF
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Konkurrenten? Wohl kaum. Vielmehr gute Freunde! Andrea Kiewel (60) und Stefan Mross (49) räumen im ZDF-«Fernsehgarten» am Sonntag mit dem Konkurrenz-Gerücht auf. Trotz ihrer parallelen Sendungen würden sie sich keineswegs als Gegner sehen, im Gegenteil: «Wir lieben uns!», stellt Mross klar.

Zur Erinnerung: Kiewel führt sonntags auf ZDF durch den «Fernsehgarten», während Mross auf ARD «Immer wieder sonntags» moderiert. «Es gibt so viele Leute, die sagen, wir seien deswegen Konkurrenten», so Mross.

Die anschliessende Reaktion von Kiewel dürfte die TV-Zuschauer etwas verwundert zurückgelassen haben. Denn die Moderatorin gibt Mross einen dicken Schmatzer. Nicht etwa auf die Backe, sondern auf den Mund. 

Reaktionen aus dem Netz

Innert kürzester Zeit macht das Foto vom Kuss auf der Social-Media-Plattform X die Runde. Ein User betitelt die Szene als «Fernsehgeschichte», ein anderer kauft ihnen den Frieden nicht ab, schreibt: «Dafür, dass sich Kiewel und Mross hassen, überspielen sie es aber ganz gut.» 

Vor dem Gespräch mit Kiewel gibt Mross im «Fernsehgarten» seinen Song «Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z'samm» zum Besten. Einen kleinen Seitenhieb kann sich Kiewel danach trotzdem nicht verkneifen. «Wir sind heute hier 5000 – wie viele Zuschauer hast du jeden Sonntag?» Mross kontert mit Humor: «46'564 begeisterte Zuschauer. Aber dafür bist du im ZDF und wir in der ARD.»

Während Mross traditionell um 10.03 Uhr auf Sendung geht, übernimmt Kiewel zwei Stunden später im ZDF. Jetzt zeigen sie, dass trotz der zeitlichen Nähe ihrer Schlagersendungen von einer Rivalität keine Rede sein kann.

