Andrea Kiewel macht sich über den Kiss-Cam-Skandal lustig

Der Kiss-Cam-Skandal ist auch im «ZDF-Fernsehgarten» angekommen. Moderatorin Andrea Kiewel parodiert live in der Sendung die Fremdgeh-Szene mit Schneemann Olaf aus «Die Eiskönigin». Die Szene löst in den sozialen Medien kontroverse Reaktionen aus.

Darum gehts Andrea Kiewel parodiert Kiss-Cam-Skandal im ZDF-Fernsehgarten mit Disney-Charakter Olaf

Kiewels Aktion löste gemischte Reaktionen in sozialen Medien aus

Sendung stand unter dem Motto «Ice Ice Baby» bei über 30 Grad

Die ganze Welt und das ganze Internet lacht über die von der Kiss Cam eingefangene Fremdgeh-Aktion des abgesetzten Tech CEO Andy Byron (50) und seiner HR-Chefin Kristin Cabot. Nun ist die Szene auch bei Andrea «Kiwi» Kiewel (60) und ihrer Sonntagssendung «ZDF-Fernsehgarten» angekommen.

Live im TV umarmte die Moderatorin während der Sendung den Disney-Charakter Olaf aus «Die Eiskönigin» auf eine Weise, die unverkennbar an das virale Video vom Coldplay-Konzert erinnerte. Kiewel, die sichtlich Spass an der frivolen Szene hatte, schmiegte sich vor laufender Kamera an Olafs Brust und lachte herzhaft in die Kamera.

«Kiwi lässt sich befummeln – das verstört mich»

Die Reaktionen in den sozialen Medien auf Kiewels Parodie waren gemischt. Ein User kommentierte: «Kiewel lässt sich von Olaf befummeln und stellt das #Coldplay-Kussbild nach – verstört mich auf allen Ebenen.» Andere verteidigten die Moderatorin und lobten ihren Humor.

Ein anderer Nutzer schrieb: «Wo ist das verstörend? Haben Sie keinen Humor? Die Frau ist so cool und spontan! Kümmert sich nicht um die ganzen Anfeindungen der primitiven Hater hier. Imponiert mir sehr.»

Der «ZDF-Fernsehgarten», der unter dem Motto «Ice Ice Baby» stand, bot neben dieser unerwarteten Einlage auch Musik und Unterhaltung. Trotz der hohen Temperaturen sorgte das Programm für Abwechslung und Gesprächsstoff.