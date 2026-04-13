Jolina Mennen zeigt auf Instagram den Wandel, den sie durchgemacht hat: Drei Jahre nach dem Dschungelcamp hat die 33-Jährige 30 Kilo abgenommen. Sie erzählt von ihrem Erfolgsgeheimnis: Es reicht von veganer Ernährung bis hin zum Verzicht auf Alkohol.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jolina Mennen zeigt auf Instagram ihren Erfolg: 30 Kilo abgenommen

Vegan seit Anfang 2026, Brust-OP im Mai 2025 durchgeführt

2008 gestarteter Youtube-Kanal dokumentiert Transition und persönliche Entwicklung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Jolina Mennen hat sich verändert. Die ehemalige Teilnehmerin der 16. Staffel des Survival-Formats «Dschungelcamp» hat in den letzten Jahren rund 30 Kilo abgenommen und zeigt jetzt stolz das Ergebnis. Am Sonntag präsentierte die 33-Jährige eine Vorher-Nachher-Collage auf Instagram, die sie am Strand im Bikini und in einem aktuellen Spiegel-Selfie in Slip und T-Shirt zeigt. «Ich kann mich nicht daran zurückerinnern, wann ich jemals so angekommen in meinem Körper war wie aktuell», schreibt sie zu den Bildern.

Bekannt wurde Mennen vor drei Jahren, als sie den vierten Platz im RTL-Dschungelcamp belegte. Schon davor hatte sie sich als Influencerin auf sozialen Medien etabliert. Ihr Youtube-Kanal, den sie 2008 startete, dokumentiert ihre persönliche Reise, einschliesslich ihrer Transition. Seit 2019 lebt sie als Frau, eine Veränderung, die sie offen mit ihrer Community teilt.

«Viel Aufarbeitung meiner Psyche»

«Es ging nicht über Nacht», betont Mennen in ihrem Instagram-Post. Ihr neues Körperbild sei das Ergebnis harter Arbeit und einer bewussten Lebensweise. «Es ist nicht der eine Zaubertrick oder irgendwelche Wundermittel, sondern ich glaube, eine Kombination aus Bewegung (die mir Spass macht), bewusster Ernährung (die mir schmeckt und nicht auf Kosten anderer Lebewesen ist) und ganz viel Aufarbeitung meiner persönlichen Psyche.»

Auch der Verzicht auf Alkohol habe eine wichtige Rolle gespielt. Im Mai 2025 liess sie ihre Brustimplantate entfernen und unterzog sich einer Brust- und Armstraffung. Seit Anfang 2026 ernährt sich die Influencerin zudem vegan. «Ich bin nicht am Ende meiner Reise», so Mennen weiter. «Ich möchte noch stärker, schneller, fitter und gesünder werden, mehr bei mir sein und am allerwichtigsten: Ich möchte glücklich sein.»

Für Mennen stehe nicht die Zahl auf der Waage im Vordergrund. Viel bedeutender sei, «nicht mehr gegen meinen eigenen Körper zu kämpfen, sondern dankbar dafür zu sein, was er mich jeden Tag leisten lässt». Die Reaktionen ihrer Community auf Instagram sprechen Bände: Unter ihrem Beitrag sammeln sich unzählige Komplimente – nicht nur für ihre äussere Veränderung, sondern auch für ihre inspirierende Haltung. So heisst es zum Beispiel: «Ich bin so stolz auf dich» oder «Ich bewundere diesen starken Willen und die Disziplin».