Er hat mit seiner eigenen Datingshow «Twenty4Tim: Love Hunter» in Thailand nach der Liebe gesucht - und diese tatsächlich auch gefunden. Nach dem Finale der Show am vergangenen Wochenende enthüllte der Internetstar nun auf seinem offiziellen Instagram-Account, dass aus ihm und Gewinner Edin in der Tat nachhaltig ein Paar wurde.

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Der Hintergrund: Zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung der Kuppelshow haben viele Monate gelegen, wie Tim Maximilian Kampmann, so Twenty4Tims bürgerlicher Name, im Text zu gemeinsamen Fotos noch einmal nahelegt. «Fast ein halbes Jahr mussten wir unsere Liebe verstecken, aber jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft», so der Liebesbeweis. Auf den Fotos küssen sich die beiden innig und halten einen Strauss roter Rosen, im Panorama ist der Kölner Dom zu sehen.

Vertraglich zum Schweigen gezwungen

Weiter an seinen Partner gerichtet, schreibt der einstige Dschungelcamper: «Ich liebe dich! Und endlich ist es offiziell. [...] Du bist meine bessere Hälfte und was wir bereits erlebt haben, kann uns so schnell keiner nehmen...» Kurz zuvor hatte er bereits in einer Story eine grosse Ankündigung angedeutet und verraten, «endlich sprechen» zu dürfen, weil dann alle Verträge aufgelöst seien. Für den 25-Jährigen war das Versteckspiel offenbar eine Tortur, umso grösser wiege nun die Freude, seine Liebe offiziell ausleben zu dürfen: «Wisst ihr, wie unfassbar befreiend das ist? Mein Herz klopft richtig richtig richtig dolle.»

«Twenty4Tim: Love Hunter» war bei Joyn und auf YouTube zu sehen, insgesamt zwölf Männer und Frauen kämpften darin um das Herz des Influencers. Dass aus ihm und seinem Auserwählten Edin wirklich ein Paar geworden ist, lag trotz dessen Finalsiegs nicht auf der Hand. Einigen der Kandidaten war es wohl mehr am Preisgeld als an einer möglichen Beziehung gelegen.