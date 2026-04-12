Cora Schumacher und Steven Bo Bekendam sind kein Paar mehr. Die Beziehung scheiterte an Lügen und anderen Frauen. Schumacher hatte gehofft, mit dem Texaner die grosse Liebe gefunden zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cora Schumacher (49) beendet Beziehung mit Steven Bo Bekendam (43) nach wenigen Monaten

Schumacher wirft ihm Lügen, Manipulation und Verbindungen zu anderen Frauen vor

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Sophie Ofer Redaktorin People

Erst im Januar haben Cora Schumacher (49) und der US-Amerikaner Steven Bo Bekendam (43) ihre Beziehung offiziell gemacht. Schumachers Liebesglück mit dem Texaner schien perfekt, auf Social Media zeigten sie sich in vertrauten Posen.

Doch nun der Schock: Nach nur drei Monaten ist schon wieder Schluss. Schumacher spricht von Manipulation, Lügen und anderen Frauen.

«Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet», bestätigt Cora Schumacher gegenüber «Bild». Es breche ihr das Herz, einen Mann zu sehen, «der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte. Er sich aber in seinen eigenen Lügen verirrt hat.»

Und tatsächlich sei die Beziehung von Lügen und Manipulation geprägt gewesen. «Steven ist nicht der Mann, der er vorgab zu sein. Ich fühlte mich manipuliert», erklärt Schumacher. Immer mehr sei ihr klar geworden, «dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmässigen Realität suchte».

Sie wollten heiraten

Noch vor wenigen Monaten klang alles wie im Märchen. «Ja. Steven ist mein neuer Freund. Er ist unfassbar heiss und ein grossartiger Koch», sagte Schumacher am Anfang der Beziehung. «Unsere Liebe fühlt sich an wie göttliche Fügung.» Cora flog, so oft sie konnte, zu Steven nach Wichita Falls, das etwa zwei Autostunden von Dallas (Texas, USA) entfernt liegt, berichtet «Bild». Die beiden sollen täglich telefoniert haben. Sogar die Hochzeit soll ein Thema gewesen sein. Doch nun ist alles aus.

Schuld daran sollen Zweifel und Ungereimtheiten sein. Es hätten sich Frauen bei ihr gemeldet, die sie vor Bekendam warnten. Es sei zudem immer wieder der Name «Stephanie G.» gefallen, berichtet «Bild», der ihr Ex-Freund immer noch sehr nahestand.

«Ich dachte, Steven wäre dieser Mann»

«Immer mehr fielen mir in unserer Beziehung parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen auf, wie zum Beispiel im Dezember, als ich bei ihm in Texas war, von Stephanie G.», erzählt Schumacher im Interview. «Ich begann zu realisieren, dass er, während er unseren Schritt vor den Altar plante, offenbar mindestens eine andere Frau im Schatten hielt.»

Schumacher hatte grosse Hoffnung in die Beziehung: «Er brachte mein Herz wieder zum Strahlen. Ich wollte Steven glauben. Wollte ihm vertrauen. Wollte endlich ankommen. Ich sehne mich nach einer Liebe, die ehrlich und auf Augenhöhe ist.» Sie habe sich nach Liebe gesehnt, nach gemeinsamem Altwerden. «Ich dachte, Steven wäre dieser Mann. Aber nein, er ist es leider nicht.»