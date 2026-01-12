Mit einem Foto, das sie im Arm eines unbekannten Mannes zeigt, hat Cora Schumacher am Wochenende für Spekulationen gesorgt. Jetzt klärt sie auf, dass sie tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite hat.

Darum gehts Cora Schumacher bestätigt neue Beziehung mit Steven Bo Bekendam in Texas

Bekendam ist 43 Jahre alt, sportlich und lebt in den USA

Schumacher war 14 Jahre mit Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cora Schumacher (49) ist wieder in festen Händen. Nachdem sie am Wochenende ein vertrautes Pärchenfoto geteilt hatte, wurde über den Mann an ihrer Seite spekuliert. Nun bestätigte sie der «Bild»-Zeitung, dass sie sich in einer neuen Beziehung befindet.

«Ja. Steven ist mein neuer Freund», erzählte Cora Schumacher der Zeitung. «Ich fühle mich gerade unwahrscheinlich glücklich.» Am Sonntag hatte sie ihr Glück mit einem Instagram-Beitrag öffentlich gemacht. Auf einem Foto ist sie an der Seite eines Mannes zu sehen, den sie verlinkte: Steven Bo Bekendam.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die beiden lächeln auf dem Schnappschuss gemeinsam in die Kamera, er hat seinen Arm um sie gelegt, im Hintergrund ist ein Fluss zu erkennen. Cora Schumacher verriet in dem Beitrag, dass der Schnappschuss in Wichita Falls im US-Bundesstaat Texas aufgenommen wurde. Dazu teilte sie emotionale Worte auf Englisch: «Er schenkt mir Frieden, er schenkt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist zuverlässig, beständig und er ist wirklich einer der Guten...»

«Ausserdem sehen wir zusammen auch gut aus»

Wie «Bild» nun berichtet, ist der neue Mann an Schumachers Seite Amerikaner, 43 Jahre alt und lebt in Texas. Auf Instagram ist er seit August aktiv. Er scheint sehr sportlich zu sein, präsentierte sich etwa schon beim Radfahren, beim Rugby-Spielen und am Footballfeld. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Dating-App, wie sie der Zeitung verraten. Gemeinsam gehen sie bereits seit fünf Monaten durchs Leben. Dies trotz Fernbeziehung, wohnt Schuhmacher doch in Düsseldorf und Bekendam in den USA.

«Steven und ich teilen eine sehr tiefe Verbindung, die aus grossem Verständnis füreinander entstanden ist. Ich denke, dass nur jemand, der ähnliche Schicksalsschläge erleben musste wie wir beide, verstehen kann, was im Partner vorgeht und mit welchen traumatischen Erfahrungen man immer noch zu kämpfen hat», erklärt Schumacher ihre besondere Beziehung zu ihrem neuen Partner. Sie glaube gar, dass es Gottes Plan gewesen sei, «dass wir zusammengefunden haben, um gemeinsam zu heilen». Sie sei dankbar, einen Partner wie ihren Steven an ihrer Seite zu haben. «Wir tragen die schweren Lasten des Lebens jetzt gemeinsam».

Auch Bekendam findet gegenüber der Zeitung nur lobende Worte für seine neue Freundin. So spricht er von ihrem reinen Herzen und nennt sie als «einer der grössten Glücksfälle». Weiter: «Ausserdem sehen wir zusammen auch gut aus».

Mit Ex-Mann Ralf Schumacher hat sie einen Sohn

Cora Schumacher war von 2001 bis 2015 mit dem früheren Rennfahrer Ralf Schumacher (50) verheiratet und hat mit ihm einen Sohn, David (24). Sie war auch in etlichen TV-Formaten zu sehen, wie etwa 2015 bei «Let's Dance», 2018 bei «Promi Big Brother» und 2024 bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».