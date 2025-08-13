Ralf Schumachers Werbespot für wirkaufendeinauto.de entwickelte sich zum Internetphänomen. Schumis Partner Étienne konterte jüngst einen Werbeclip von Ex-Frau Cora. Der Familienzwist spielt sich nun öffentlich in der Werbewelt ab.

Darum gehts Ralf Schumachers Werbespot für ein Autoverkaufsportal wird zum viralen Internetphänomen

Ex-Frau Cora und Partner Étienne machen Parodie-Werbespots für Konkurrenzunternehmen

Im Umfeld Ralf Schumachers (50) gehts momentan wieder mal zur Sache. Der ehemalige Formel-1- und DTM-Rennfahrer und jüngere Bruder der verunglückten F1-Legende Michael Schumacher (56) ging die letzten Monate im Netz viral. Grund dafür war sein trashiger Werbespot für das Autoverkaufsportal wirkaufendeinauto.de. Was anfangs ein sehr laienhaft geschauspielerter Werbeclip war, entwickelte sich zu einem waschechten Internetphänomen, über das sich seither Millionen deutschsprachiger Internetnutzer mit teils sogar selbst erstellten Parodien lustig machen. Doch seine Wirkung hat der Werbespot nicht verfehlt: Auf Social Media wurde das Video – in abgeänderter oder originaler Form – millionenfach angeklickt.

Vor wenigen Wochen sorgte dann Schumachers Ex-Frau Cora (48) mit einem gut durchdachten Werbestunt für die Autovermietungsplattform Sixt für Aufsehen. Im Clip wird die Szenerie des Original-Werbespots exakt kopiert, mit der Ausnahme, dass Cora ihren Ex-Mann genervt auf dem Telefon wegdrückt, als dieser versucht, sie anzurufen. Auch dieser Spot ging im Netz viral und erzielte mehr als 9,1 Millionen Aufrufe auf Instagram und 3,2 Millionen Aufrufe auf Youtube.

Ralfs Freund meldet sich zu Wort

Der Konter aus der Ecke von Ralf Schumacher liess nun ebenfalls nicht lange auf sich warten: Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne (35), mit dem der Ex-Rennfahrer seit Juli 2024 offiziell liiert ist, sprang jetzt auch aufs Werbe-Karussell auf und kopierte wie Cora vor ihm den Original-Clip. Im Werbespot für Finn, ein Autoabo-Anbieter, der ebenfalls zur Plattform wirkaufendeinauto.de gehört, beschreibt der französische Unternehmer das Autoabo als entspannt, flexibel und absolut ohne Drama. Und auch einen direkten Seitenhieb gegen Cora Schumacher kann sich Étienne nicht verkneifen. «Also Zeit, sich von Altem zu trennen. Zeit für den richtigen Partner» – deutlicher gehts nicht. Daraufhin ist im Clip zu sehen, wie «Schatzi» Ralf Schumacher seinen Étienne anruft, der wiederum sagt: «Entschuldigung, da muss ich ran.»

Ob uns noch mehr dieser skurrilen Werbespots erwarten werden und wie Cora Schumacher auf diesen Konter antworten wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Eins ist sicher: Sixt konnte sich mit dieser cleveren Marketingaktion als lustig und humorvoll verkaufen, während die Werbung von Ralfs Partner von vielen Usern eher wie eine wiedergekäute Kopie des Originals wirkt.