Cora Schumacher gab einen offenen Einblick in ihre Finanzen. In der Sat.1-Sendung «Über Geld spricht man doch» enthüllte sie ihr monatliches Einkommen und verriet ihre Zukunftspläne.

Geld ist ein Thema, über das viele eine Meinung haben, jedoch oft nicht darüber reden wollen. Besonders, wenn es um ihre eigenen Finanzen geht. Nicht so Cora Schumacher (48), die den Zuschauern der Sat.1-Show «Über Geld spricht man doch» einen Einblick in ihre Konten gewährte.

Dabei enthüllte sie, monatlich rund 12’000 Euro zu verdienen. Nach Abzügen bleiben ihr rund 4400 Euro netto. Gegenüber «Bild» erklärt Schumacher: «Geld ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir darüber sprechen oder nicht. Für mich war es spannend, meine Erfahrungen und Gedanken mit anderen zu teilen, gerade weil finanzielle Themen oft tabuisiert werden.»

Schumacher offenbart Angst vor Zukunft

Gleichzeitig gibt sie aber zu, dass sie sich Gedanken über ihre finanzielle Zukunft mache: «Ich bekomme lediglich 148 Euro gesetzliche Rente, darauf kann man heute kaum noch bauen – das gilt für viele Menschen. Daher versuche ich, mich anderweitig abzusichern und langfristig für mich vorzusorgen.»

Passend dazu, enthüllte sie in der Sendung, dieses Jahr finanziell umzudenken wolle. Sie plane, Luxusartikeln verkaufen, die sich in den letzten 20 Jahren bei ihr angesammelt haben – und erhoffe sich daraus Einnahmen von 20'000 bis 30'000 Euro.

Ob sie sich somit auch von ihrem Haus in Düsseldorf verabschieden will? Dort lebt sie allein auf 700 Quadratmetern. Die Fixkosten für dieses Luxus sind hoch. Kürzlich musste sie fast 40'000 Euro in ein neues Dach und eine Heizung investieren.

Schumacher sucht die Balance zwischen Sparen und Ausgaben

Schumacher betont, nicht vom Geld ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (49) zu leben. Im Gegenteil, sie findet es «zum Brüllen komisch, wie manche Leute denken, ich würde von Ralfs Vermögen leben.» Die Scheidungsabfindung in der Höhe von rund fünf Millionen Euro, die sie 2015 erhalten hat, hat sie investiert. Der grösste Teil ihres Einkommens sammelt sich durch die Mieteinnahmen ihrer Immobilien an.

Ihr Motto, was das Geldausgeben anbelangt? Sie passe ihr Budget immer an ihre jeweilige Lebenssituation an, wie sie «Bild» erzählt: «Disziplin bedeutet für mich, die Balance zu finden zwischen Sparen und sich auch mal etwas zu gönnen. Das ist ein ständiges Lernen.»