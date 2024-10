Nach dem öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Ex-Mann, an dem sich auch ihr Sohn beteiligte, kündigte Cora Schumacher eine Pause von den sozialen Medien an. Nun kehrt sie mit einem kryptischen Statement zu psychischen Belastungen und häuslicher Gewalt zurück.

Kurz zusammengefasst Cora Schumacher kehrt nach einer Woche zu Instagram zurück

Sie spricht über psychische Belastungen und häusliche Gewalt

Öffentlicher Streit mit Ex-Mann Ralf und Sohn David

Ralf Schumacher ist 49 und sein Partner Étienne 34 Jahre alt

Livia Fietz Praktikantin People

Am 6. Oktober verkündete Cora Schumacher (47), dass sie sich von den sozialen Medien fernhalten werde – dies hielt sie für knapp eine Woche durch. Nun meldete sie sich auf Instagram zurück, mit einem kryptischen Statement zu psychischen Belastungen sowie häuslicher Gewalt.

Seitdem ihr Ex-Mann Ralf Schumacher (49) seine Beziehung zu seinem Partner Étienne (34) öffentlich gemacht hat, liefert sich Cora Schumacher mit ihm einen öffentlichen Schlagabtausch. Dies ging so weit, dass sich vor kurzem auch ihr gemeinsamer Sohn David (22) einschaltete – nachdem seine Mutter ihn ins Visier genommen hatte, weil sie nicht wusste, wo er sich aufhielt. David äusserte sich nicht besonders freundlich und berichtete von angeblichen mentalen Problemen seiner Mutter. Die daraus resultierenden Hassnachrichten und Morddrohungen veranlassten Cora Schumacher schliesslich zu ihrem temporären Rückzug.

«Nur wer seine Schwäche zeigt, ist wirklich stark»

In ihrem neuesten Statement zitiert Cora Schumacher zunächst den Arzt und Philosophen Albert Schweitzer (1875–1965): «Nur wer seine Schwäche zeigt, ist wirklich stark.» Darunter fügt sie an: «Sich professionelle Unterstützung zu holen, um Erlebtes zu verarbeiten, ist genauso selbstverständlich wie die Behandlung eines gebrochenen Beins. Emotionaler Schmerz verdient genauso viel Aufmerksamkeit!» Im letzten Absatz wendet sie sich gezielt an Menschen, die häusliche Gewalt oder Missbrauch erlebt haben: «An alle, die Missbrauch, häusliche Gewalt oder andere belastende Erfahrungen durchmachen mussten: Ihr seid nicht allein. Wendet euch an Seelsorge-Hotlines oder Beratungsstellen. Hilfe zu suchen, ist ein Akt der Stärke, nicht der Schwäche!»

Was genau Cora Schumacher mit diesen Worten meint, ob sie aus eigener Erfahrung spricht und mitteilen möchte, dass sie sich selbst professionelle Hilfe geholt hat, oder ob sie auf eine andere Person oder Thematik anspielt, bleibt unklar.

Bist du oder sind Angehörige von dir von sexueller oder häuslicher Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Bist du oder sind Angehörige von dir von sexueller oder häuslicher Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe: Opferhilfe Schweiz: Übersichtsseite für Betroffene und Angehörige

BIF: Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft

Brava: Beratung bei Gewalt an Frauen, besonders für geflüchtete Frauen

Mannebüro Züri: spezifisch für Männer, gegen Gewalt

Kokon: Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche

