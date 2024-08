1/6 Vor wenigen Wochen hat sich Ralf Schumacher als homosexuell geoutet.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Vor dreieinhalb Wochen gab Ralf Schumacher (49) auf Instagram seine Beziehung zu Étienne (34) bekannt. Sein überraschendes Coming-Out wurde von der breiten Masse positiv aufgefasst – nur eine Person hatte sich nicht dazu geäussert: seine Ex-Frau Cora Schumacher (47). Wenn es nach ihr geht, habe sie nichts von der neuen Liebe – geschweige denn von seinem neuen Partner – gewusst. Stattdessen habe sie die Nachricht wie eine Fremde von den Medien erfahren, sagt Schumacher in einem Interview mit dem «Spiegel».

Schenkt man allerdings Ralf Schumacher Glauben, war seine Ex-Frau Cora eine der ersten Personen, die von seinem französischen Partner wusste. Als Beweis teilte der ehemalige Rennfahrer am Freitag einen Whatsapp-Verlauf, der ihre Lügen aufdecken sollte. «Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September (Anfang Oktober) 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet. Gefreut hat sie sich auch noch. Wie ihr dieser Nachricht an Étienne persönlich entnehmen könnt», heisst es in der Bildunterschrift.

«Wie erbärmlich muss ein Mensch sein»

Noch am selben Abend schiesst das Reality-TV-Sternchen in ihrer Instagram-Story zurück: «Du verklagst mich seit zehn Jahren, dass ich angeblich deine Persönlichkeitsrechte nicht wahre, während du meine ungeniert verletzt», schreibt Cora Schumacher und verlinkt dazu zwei Beiträge. «Wie erbärmlich muss ein Mensch sein, rechtswidrig private Whatsapp-Nachrichten zu veröffentlichen und die Wahrheit zu verschleiern ...?!»

Weiter schreibt sie, Schumacher habe ihr Étienne lediglich als seinen Assistenten vorgestellt. Und auch für den Chatverlauf mit dem Franzosen hat sie eine Erklärung: «Diese Whatsapp an Étienne war mein letzter Versuch, wenigstens von ihm die Wahrheit zu erfahren.»

Wer der beiden recht hat, bliebt offen. Klar ist: Ralf Schumachers Umfeld hat bereits im Vorfeld versichert, dass er seiner Ex den neuen Partner vor einem Jahr in den Ferien in Saint-Tropez vorgestellt hätte.