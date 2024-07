1/7 Ralf Schumacher spricht erstmals über die Reaktionen seiner Motorsport-Kollegen auf seine Liebe zu einem Mann. Diese seien sehr wohlwollend gewesen.

Ralf Schumacher (49) liebt seit zwei Jahren einen Mann. Auf Instagram machte der ehemalige Formel-1-Profi die Liebe zu seinem Freund Etienne öffentlich. In einem Interview im Sky-Format «Hardenacke trifft…» sprach der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) nun über die Reaktionen auf seine neue Liebe. Diese hätten ihn sehr überrascht, sagt Schumacher zu Moderator Peter Hardenacke. «Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, auch nicht, dass es so viele Menschen interessiert. Ich dachte, dass ich da so ein bisschen aus dem Fokus bin.»

Es gibt wenige männliche Profisportler, aktiv oder inaktiv, die zu ihrer Queerness stehen, oft auch aus Angst vor Repressalien aus den eigenen Reihen. Das, so Ralf Schumacher, sei im Motorsport-Zirkus nicht der Fall gewesen. «Ich fand es auch schön, zu sehen, wie es in der Formel 1 funktioniert hat. Mit extremst viel Respekt.» Seine Rennsport-Kollegen mussten denn auch mit diversen Presseanfragen zu den Liebes-News Schumachers umgehen. Das habe ihm zwar leidgetan, so der heutige TV-Experte weiter, aber: «Das kann ich jetzt auch nicht ändern.»

Dramatische Reaktion von Cora Schumacher

So positiv sein neuer Lebensabschnitt für Ralf Schumacher auch vonstattenging, so dramatisch die Reaktion seiner Ex-Frau Cora Schumacher (47). Diese deutete in der Vergangenheit immer wieder an, dass sie im Bezug auf ihren und dessen berühmte Formel-1-Familie ein Geheimnis bewahre. Sogar Spekulationen, dass die TV-Frau das Dschungelcamp 2024 auf Druck der Schumachers verlassen musste, machten die Runde.

Wenige Tage nach dem Post von Ralf Schumacher zeigt Cora Schumacher ein Bild von sich, das offensichtlich von der gemeinsamen Hochzeit 2001 stammt. Darauf ist sie im Brautkleid zu sehen, über ihre Wange rinnt eine Träne. Dazu schreibt die Dschungelcamperin: «Tränen verraten mehr als Worte.» Sie lässt offen, ob dies ein Seitenhieb an ihren Ex ist oder, ob sie schon von Anfang an wusste, dass Ralf auch Männer liebt. Unterlegt ist das dramatische Bild mit dem Song «Raindrop» von Katja Krasavice (27) und dem Textausschnitt «All those Years went by and you never cared about me» (auf Deutsch: «All diese Jahre sind vergangen und ich war dir immer egal.»)

Fans gehen auf Ralf Schumacher los

Die Community von Cora Schumacher wittert Unterdrückung und Drama. So schreibt ein User: «Es war ein Betrug. Und einen Betrug zu verarbeiten und zu verkraften gelingt manchmal das ganze Leben nicht.» Ein anderer kommentiert: «Ich möchte nicht wissen, wie es die vergangenen Jahre gelaufen ist. Permanent unterdrückt und klein gehalten. Wie kann man ihr sowas antun!»

Aber auch Ralf Schumacher bekommt Rückendeckung aus Coras Fangemeinde. So postet eine Userin: «Meine Güte, es gibt so viele Menschen, die erst später ihre Sexualität finden. Wo ist das Problem? Man kann doch jetzt nicht sein ganzes Leben als Lüge darstellen.»