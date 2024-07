1/5 Ralf Schumacher machte vor Kurzem seine neue Beziehung öffentlich.

Silja Anders Redaktorin People

Endlich kann Ralf Schumacher (49) seine Beziehung zu Freund Etienne (34) mit der ganzen Welt teilen. Vor einigen Tagen veröffentlichte der ehemalige Rennfahrer zum ersten Mal ein Foto mit Etienne und schrieb dazu: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.»

Auch Sohn David Schumacher (22) freut sich für seinen Vater und schrieb zum Post seines Vaters: «Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst.»

Gemütliches Abendessen in intimer Runde

Dass David Schumacher und Etienne sich gut verstehen, zeigte Ralf Schumacher nun mit einem neuen Foto auf Instagram, auf dem er einen privaten Einblick in sein neues Leben mit Etienne an seiner Seite gab. Obwohl; so neu ist das Leben mit seinem Partner gar nicht mehr, denn Schumacher und sein 34-jähriger Freund sollen bereits seit zwei Jahren liiert sein. Doch das Versteckspiel hat ein Ende und Ralf Schumacher wirkt gelöst und erleichtert.

Auf dem neuesten Beitrag des 49-Jährigen sieht man, wie er mit Sohn David und Etienne gemütlich beim Abendessen in Köln zeigt. Mit dabei sind Schumachers Sky-Kollege Peter Hardenacke und Ralf Marhencke, Inhaber des Restaurants Poisson, in dem die illustre Runde dinierte. Zu dem Foto schrieb Michael Schumacher: «Ein toller Abend im Poisson Köln.» Und fügt verschmitzt hinzu: «Und Schumacher Weine gibt es hier auch.» Die weiteren Gäste teilten den Schnappschuss jeweils in ihren Instagram-Storys.