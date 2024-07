Ralf Schumacher gab am Sonntag, 14. Juli, die Beziehung zu seinem Partner Étienne bekannt. Warum er sich ausgerechnet jetzt dazu entschied, obwohl die beiden bereits seit zwei Jahren ein Paar sind, verrät er nun.

Endlich kann Ralf Schumacher (49) die Liebe zu seinem Partner Étienne ganz offen zeigen. Am Sonntag, 14. Juli, postete der ehemalige Rennfahrer ein Foto, welches ihn und seinen Freund zeigt, wie sie beide dem Sonnenuntergang entgegenblicken.

Dazu schrieb der Bruder von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (55): «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem alles teilen kann.» Die Reaktionen waren positiv und viele Freunde und Fans gratulierten Schumacher zur neuen Liebe – die gar nicht so neu ist.

Bereits seit zwei Jahren ein Paar

Ralf Schumacher und Étienne sollen bereits seit zwei Jahren ein Paar sein. Doch erst jetzt entschied sich der 49-Jährige für den Schritt in die Öffentlichkeit mit seinem Partner. Wieso erst jetzt?

Gegenüber «Sport1» erklärt Schumacher die Wahl des Zeitpunkts: «Mein Sohn David hatte am Sonntag seinen Sieg beim GT-Masters vom Vortag wiederholt. Es war für ihn der bisher grösste Erfolg seiner Motorsportkarriere. Ich dachte, das wäre jetzt ein guter Anlass.»

Sohn David (22) freut sich ebenfalls für seinen Vater und kommentiert das Foto auf Instagram mit rührenden Worten. «Es freut mich sehr, dass Du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass Du Dich wirklich wohl und geborgen fühlst», so Schumachers Sohn, den er gemeinsam mit Ex-Frau Cora Schumacher (47) hat.

«Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt»

Ralf Schumacher erklärt ausserdem, dass es für ihn keine grosse Sache gewesen sei. «Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Ich habe aber durchweg positives Echo für etwas erhalten, was für mich normal ist.»

Für ihn wurde es langsam Zeit, denn Familie und enge Freunde wussten schon lange von der Beziehung. «Es waren mittlerweile eine Menge Leute involviert. Ich wollte deshalb selbst mit der Nachricht raus», sagt Schumacher. So konnte er also selbst entschieden, wie und wann seine Liebe zu Étienne an die Öffentlichkeit kommt.