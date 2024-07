Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Gestern Sonntag veröffentlichte Formel-1-Star Ralf Schumacher ein Bild, auf dem er seinen neuen Partner Etienne vorstellt.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ralf Schumacher (49) hat seinen Traumpartner gefunden – und sein Sohn David (22) steht voll und ganz hinter ihm. In einem herzerwärmenden Kommentar gratuliert der Nachwuchs-Rennfahrer seinem Vater: «Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch!»

Auch TV-Star Carmen Geiss (59), eine langjährige Freundin von Ralf Schumacher, feiert das mutige Outing des ehemaligen Formel-1-Stars und heutigen TV-Experten. In einem langen Instagram-Post zollt sie ihm grosse Anerkennung. Am Sonntagabend hatte Schumacher seine neue Liebe der Öffentlichkeit gezeigt. Zu einem Bild, auf dem er Arm in Arm mit seinem Partner Etienne in den Sonnenuntergang blickt, schrieb er: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.»