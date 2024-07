Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Gestern Sonntag überraschte Formel-1-Star Ralf Schumacher die Öffentlichkeit mit seinem Outing.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Formel-1-Star Ralf Schumacher (49) machte gestern Sonntag seine Beziehung zu einem Mann öffentlich. Der Deutsche, der sein Privatleben sonst streng unter Verschluss hält, teilte auf Instagram ein Foto, das ihn Arm in Arm mit seinem Partner Etienne zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schreibt er dazu. Während die Öffentlichkeit bisher nichts von Schumachers Liebesglück wusste, scheint es in seinem Freundeskreis schon lange ein offenes Geheimnis zu sein. Reality-TV-Star Carmen Geiss (59) schwärmt in den Kommentaren unter Schumachers Instagram-Post: «Du hast mit Etienne den besten Partner, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr eure Liebe endlich der Welt zeigen.» Sie sei froh, Teil dieser Liebe sein zu dürfen und liebe Etienne ebenfalls «abgrundtief».

Natur, Sport und Drinks

Über den Franzosen ist bisher wenig bekannt, da er im Gegensatz zu Schumacher nicht im Rampenlicht steht. Auf seinem Instagram-Profil verrät er jedoch, dass er mit seinem Partner in Südfrankreich und Südafrika lebt. Er scheint viel zu reisen, ist gern in der Natur unterwegs und zeigt sich beim Sport oder auch mal mit einem Drink in der Hand.

Auch Schumachers Ex-Frau Cora Schumacher (47), mit der er von 2001 bis 2015 verheiratet war, scheint Etienne zu kennen – ihr gefallen gleich mehrere seiner Fotos auf Instagram. Bisher hat sie sich jedoch noch nicht öffentlich zum Coming-out ihres Ex-Mannes geäussert. Auch der gemeinsame Sohn David Schumacher (22) teilte bisher nichts dazu in den sozialen Medien.