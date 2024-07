Ralf Schumacher hat am Sonntag seinen Freund Etienne auf Instagram vorgestellt. Das Paar ist seit zwei Jahren zusammen – und geniesst eine durchweg harmonische Beziehung, wie enge Bekannte berichten.

So haben sich Ralf Schumacher und Etienne kennengelernt

1/6 Mit diesem Bild gab Formel-1-Star Ralf Schumacher am Sonntag seine Beziehung mit dem Franzosen Etienne bekannt.

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (48) hat am vergangenen Sonntag sein Beziehungsgeheimnis gelüftet – und ein Foto mit seinem Freund Etienne (34) veröffentlicht. Ein Freund des Paares hat jetzt der deutschen «Bild» verraten: «Die beiden sind sehr liebevoll miteinander. Das ist echte Liebe und es ist gut, dass es jetzt öffentlich ist.»

Für Ralfs Sohn David (22) und Ex-Frau Cora (47) sei es keine Überraschung gewesen. «Beide wussten davon, das ist kein Geheimnis in der Familie. Sie wussten auch von Ralfs Plan, die Beziehung bei Instagram öffentlich zu machen», so der Bekannte. Seit zwei Jahren sind Ralf und Etienne ein Paar.

Sie verbringen jede freie Minute gemeinsam

Der gebürtige Franzose gilt als sehr umtriebig. Er kümmert sich um Schumachers Geschäfte, darunter ein Weingut. Reality-Star Carmen Geiss (59), die Ralf seit über 25 Jahren kennt, schwärmt von der harmonischen Beziehung: «Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt mit seinem Sohn in Salzburg, Etienne in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen. Da gab es noch nie Streit oder Disput.»

Jede freie Minute verbringen die beiden gemeinsam, oft in Ralfs Ferien-Villa in St. Tropez FR oder in Südafrika, wo Etienne auch lebt. Beide sind sportlich aktiv und geniessen die Zweisamkeit. Etienne präsentiert auf Instagram gerne seinen durchtrainierten Körper. Ob sich das Traumpaar bald noch einmal ausführlicher zur Beziehung äussert?

