1/8 Am Sonntagabend (14. Juli) zeigte sich Ralf Schumacher erstmals mit seinem Partner Etienne auf Instagram.

«Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schrieb der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher (49) am Sonntagabend (14. Juli 2024) auf seinem Instagram-Profil. Auf dem dazugehörigen Foto sieht man den Bruder von Michael Schumacher (55) eng umschlungen mit einem Mann, gemeinsam fahren sie auf einer Yacht in den Sonnenuntergang.

Dass Ralf Schumacher die Liebe zu seinem Partner, dem Franzosen Etienne, öffentlich macht, löst in den sozialen Medien eine Flut an positiven Reaktionen aus. In wenigen Stunden wurde der Post mit über 300'000 Herzen versehen und fast 20'000 Menschen kommentierten den Beitrag auf Instagram – darunter viele Stars, die Ralf Schumacher für seine Offenheit gratulieren.

«Ein Akt der Befreiung»

Millionärin Carmen Geiss (59) ist seit vielen Jahren mit Ralf Schumacher befreundet und kennt auch seinen Partner Etienne gut. Auf Instagram schreibt sie: «Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz.» Nun sei Ralf Schumacher endlich in der Lage, seine wahre Identität zu leben und zu lieben – «ohne Angst und Scham». Sein ehrliches Bekenntnis sei «inspirierend», schreibt die Ehefrau von Robert Geiss (60) weiter.

Carmen Geiss bezeichnet Ralf Schumacher in ihrem Instagram-Post als «wundervollen Menschen» und teilt ein Foto, welches sie, Ralf Schumacher und dessen Partner Etienne mit einer Flasche teurem Champagner zeigt.

«Love wins!»

Viel Zuspruch für Ralf Schumachers Befreiungsschlag gibt es auch von weiteren Stars. Natascha Ochsenknecht (59) lobt: «Genauso ist es richtig». Sport-Moderatorin Laura Wontorra (35) jubelt: «Love wins!». Moderator Marco Schreyl (50) kommentiert: «Geteilte Liebe ist doppelte Liebe». Und Schlagersänger Eloy de Jong (51) findet: «Liebe ist Liebe, egal, was andere sagen.»

Schauspieler Jannik Schümann (31) versieht den Post mit einem Herz– und einem Regenbogen–Emoji, genauso wie Moderator Jochen Schropp (45). Und «Unter uns»–Star Lars Steinhöfel (38) kommentiert mit folgenden Zeilen: «Wie befreiend es sich anfühlt! Alles Glück der Welt.»

Liebevolle Zeilen von Schumachers Sohn David

Besonders viel freudige Reaktionen gab es aus der prominenten Queer-Community. Sänger Ross Antony (50) kommentiert Ralf Schumachers Post mit den Worten «Lass die Liebe Liebe sein». Jorge González (56) setzt den Hashtag #amor, spanisch für «Liebe», und ein Herz–Emoji darunter. Auch Bill Kaulitz (34) fügt ein Herz–Emoji hinzu. Entertainer Riccardo Simonetti (31) schreibt: «Wie schön, alles Liebe», fügt ein Herz hinzu und teilt das Foto in seiner eigenen Instagram–Story.

Besonders berühren dürften Ralf Schumacher jedoch die Worte seines Sohnes David Schumacher (22), der seinem Vater diese liebevollen Zeilen schreibt: «Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst – egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu hundert Prozent hinter dir Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch!»