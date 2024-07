1/5 Am Sonntag gab Formel-1-Star Ralf Schumacher bekannt, dass er seit zwei Jahren in einer Beziehung ist.

Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (49) machte am Sonntag seine Liebe zu Partner Etienne Bousquet-Cassagne (34) öffentlich. Ein Zeichen, wie ernst die Beziehung ist, glitzert am Ringfinger: Schumacher und sein Freund, seit rund zwei Jahren ein Paar, tragen identische Ringe.

Die deutsche «Bild» hat erfahren: Der Rennfahrer und sein Freund haben sich in Monaco kennengelernt und leben gemeinsam alternierend in Südfrankreich und Südafrika. Die schlichten, kupferfarbenen Ringe am rechten Ringfinger wirken wie Eheringe, sind aber laut Umkreis der Familie Freundschaftsringe – sie seien ein Symbol ihrer engen Verbundenheit und dass sie als Paar durchs Leben gehen.

Sie sind nicht verheiratet

Ralf Schumacher ist seit 2015 geschieden. 14 Jahre war er mit Ex-Frau Cora (47) verheiratet, mit der er Sohn David (22) hat. Auch wenn Ralf und Etienne nicht verheiratet sind, sind sie bereits Geschäftspartner: Der Franzose ist Schumachers Generalmanager und kümmert sich um dessen Geschäfte, darunter ein Luxus-Retreat bei Kapstadt und Handel mit hochwertigen Weinen.