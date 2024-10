Kurz zusammengefasst Cora Schumacher wirft Ralf Untreue während ihrer Ehe vor

Anwälte behaupten, Beweise fürs Fremdgehen zu haben

Cora und Ralf Schumacher waren 14 Jahre verheiratet

Cora Schumacher packt erneut gegen ihren Ex-Mann aus. Foto: imago images/APress 1/6

Fynn Müller People-Redaktor

Nächstes Kapitel im Rosenkrieg von Cora (47) und Ralf Schumacher (49): Die Reality-TV-Darstellerin wirft ihrem Ex-Mann, mit dem sie 14 Jahre verheiratet war, in einem juristischen Schreiben vor, sie während ihrer Ehezeit betrogen zu haben.

Das Schreiben, welches Schumacher auf Instagram postet, enthält brisante Details auf Seite drei. Dort schreibt Coras Anwältin: «Nachweislich falsch ist auch Ihre im Rahmen eines weiteren Liebes-Interviews auf RTL mit Frauke Ludowig aufgestellte Behauptung, fast schon Beschwörung, wonach Sie Ihrer Ex-Ehefrau während der gesamten Ehezeit treu gewesen wären.»

Cora Schumacher und ihre Anwälte hätten Beweise dafür, wie es weiter heisst. «Wie Sie sich erinnern dürften, liegen unserer Mandantin zahlreiche Belege dafür vor, dass Sie unsere Mandantin nicht nur während der gemeinsamen Ehezeit betrogen haben, sondern auch mit wem beziehungsweise mit Personen welches Geschlechts. Seien Sie versichert, dass wir die entsprechenden Belege eingesehen und gesichert haben.» Die Rede ist also von mehreren Personen.

Ralf Schumacher beteuert Unschuld

Um was für Belege es sich handelt – und ob vielleicht sogar Audio-, Bild- oder Videomaterial vorliegt, wird nicht erwähnt. Ralf Schumacher betonte immer wieder, Cora absolut treu gewesen zu sein. So auch im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (60).

Das Schreiben von Cora Schumachers Anwältin wurde am 26. September per Einschreiben an Ralf geschickt. Darin wird auch eine Unterlassungsaufforderung ausgesprochen, dass Ralf in seinen Interviews mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne (34) nicht mehr von «so vielen Lügen» sprechen soll, die seine Ex-Frau angeblich über ihn verbreitet habe.