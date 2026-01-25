Zu ihrem Geburtstag hat der monegassische Palast ein neues Porträt der Fürstin veröffentlicht. Fans feiern die strahlende Prinzessin, die nach schwierigen Zeiten neues Lebensglück ausstrahlt.

Darum gehts Fürstin Charlène feiert heute ihren 48. Geburtstag mit neuem Palastfoto

Fans loben ihre Schönheit, sehen Lebensfreude nach schwierigen Zeiten zurück

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie galt lange als die Frau, die nie lacht. Umso mehr freuen sich die royalen Fans über das neue Porträt von Fürstin Charlène, das der Palast zu ihrem 48. Geburtstag am 25. Januar auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht hat. Zu Deutsch steht neben ihrem Foto: «Einen sehr fröhlichen Geburtstag an S.A.S. Prinzessin Charlène», versehen mit einem Torten-Emoji. Die Gattin von Fürst Albert II. (67) trägt ein weisses, schulterfreies Kleid, die Haare hat sie elegant zurückgebunden.

Die Social-Media-Seite des monegassischen Palasts zählt über 220'000 Follower. Die ehemalige Profischwimmerin aus Südafrika so strahlend zu sehen, war lange selten. Gesundheitliche Probleme und Fotos des Ehepaars, das in der Öffentlichkeit oft distanziert wirkte, hatten viele Beobachter nachdenklich gestimmt. Insider sprachen von Spannungen, von einem möglichen Ehe-Aus und von einem lukrativen Deal, der sie an seiner Seite halten sollte.

Eine Prinzessin im Herzen

Zu ihrem letztjährigen Geburtstag wurde kein offizielles Foto veröffentlicht. Umso freudiger ist das aktuelle Porträt. Die Mutter der elfjährigen Zwillinge Gabriella und Jacques wirkt im Fürstentum Monaco angekommen – auch an der Seite des Fürsten, mit dem sie seit 14 Jahren verheiratet ist. Immer wieder sieht man, wie das Ehepaar sich in der Öffentlichkeit berührt, was nicht dem traditionellen Palast-Protokoll entspricht.

Fürstin Charlènes Fans schreiben in den Kommentarspalten nicht nur liebevolle Glückwünsche, sondern überhäufen sie regelrecht mit Komplimenten: «Sie ist wunderschön», ein Satz, der mehrfach unter dem Post zu finden ist. Ein anderer Nutzer schreibt: «Eine Prinzessin im Herzen für Monaco, die weltweit strahlt.»

Viele feiern nicht nur ihr Äusseres, sondern interpretieren das neue Foto als Zeichen dafür, dass sie die schweren Zeiten hinter sich gelassen hat und ihre Lebensfreude zurückgekehrt ist.