Deshalb weinte Fürstin Charlène an ihrer Hochzeit

Vor 14 Jahren heirateten Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco in einer prunkvollen Zeremonie. In ihrem massgefertigten Brautkleid von Giorgio Armani, verziert mit 40'000 Swarovski-Steinen und 20'000 Perlen, musste sie allerdings ein paar Tränen vergiessen.

Mit diesem Bild gaben Fürst Albert und die bürgerliche Charlene Wittstock 2010 ihre Verlobung bekannt.

Darum gehts Fürstin Charlène und Fürst Albert feierten kirchliche Trauung in Monaco

Charlènes Brautkleid von Giorgio Armani mit aufwendigen Verzierungen

Silja Anders Redaktorin People

Vor 14 Jahren, am 2. Juli 2011, gaben sich Fürst Albert von Monaco (67) und die damals bürgerliche Charlene Wittstock (47) das Jawort. Einen Tag vor der kirchlichen Trauung heirateten sie standesamtlich, doch die pompöse Zeremonie lockte internationale Prominenz an, darunter Modedesigner und europäische Royals.

Vor allem die Braut, die nun zu Fürstin Charlène wurde, zog alle Blicke auf sich. In einer massgeschneiderten Satin-Robe mit Bardot-Ausschnitt von Giorgio Armani begeisterte sie, nicht zuletzt wegen der 40'000 Swarovski-Steine und der 20'000 Perlen, mit der das Brautkleid verziert war. Um den ikonischen Look zu kreieren, wurden rund 2000 Arbeitsstunden investiert.

Kaum Schmuck, doch trotzdem ein royaler Look

Die fünf Meter lange Schleppe aus Seide und Tüll erforderte etwa 100 Stunden Arbeit. Der weisse Schleier war mit kleinen Perlen geschmückt. Als Schmuck trug Charlène eine von Prinzessin Caroline geliehene Diamanten-Blumenspange. Ihr weisser Brautstrauss enthielt unter anderem Lilien und Freesien.

Von Emotionen überwältigt

Nach der Zeremonie legte Charlène ihren Strauss in der Kapelle Sainte-Dévote nieder. Ein emotionaler Moment folgte, als ein Kinderchor zu singen begann und Charlène einige Tränen vergoss. In einem Interview mit dem «Times Weekend»-Magazin verriet die Fürstin später, dass sie von gemischten Gefühlen übermannt wurde, da zu der Zeit Gerüchte über eine Krise zwischen ihr und ihrem frisch Angetrauten die Runde machten.

Die offizielle Verlobung des Paares wurde am 23. Juni 2010 vom Fürstenpalast in Monaco verkündet. Charlène und Albert lernten sich bereits im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monte-Carlo kennen. Ihre Beziehung blieb zunächst privat, bis sie 2006 bei den Olympischen Winterspielen in Turin erstmals gemeinsam öffentlich auftraten.

Zum 14. Hochzeitstag gratulierte der monegassische Palast dem Fürstenpaar mit einem Foto der beiden, auf denen Charlène ein weisses Abendkleid trägt und einen Strauss roter Rosen in der Hand hält. Ihr Ehemann steht im weissen Jackett neben ihr und legt ihr liebevoll eine Hand auf den Rücken.