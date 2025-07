1/6 Am Samstag feierte die Adelsfamilie von Monaco das 20. Thronjubiläum von Fürst Albert II. Foto: imago/Starface

Solch öffentliche Zuneigung vom Fürstenehepaar von Monaco ist ungewohnt. Am Samstag feierte die monegassische Adelsfamilie das 20. Thronjubiläum von Fürst Albert II. (67). Dieser zeigte sich während der Feierlichkeiten überraschend vertraut und innig mit seiner Ehefrau Fürstin Charlène (47). In einem Video auf dem Instagram-Account der Fürstenfamilie küsst Albert sein Frau liebevoll auf die Wange. Wie «Bild» ausserdem berichtet, soll auch Charlène ihrem Ehemann einen Kuss gegeben und ihm fröhlich etwas zugeflüstert haben.

Mindestens genauso hingebungsvoll waren die kleinen Momente zwischen dem Fürstenehepaar und seinen beiden Kindern – den zehnjährigen Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella. Als die Familie für die Feierlichkeiten den Innenhof des Palastes betrat, hielt Gabriella die Hand ihrer Mutter. Auf dem Podium gab Albert sowohl seinem Sohn als auch seiner Tochter fürsorglich einen Kuss auf den Kopf.

Ist ihre Welt wieder rosarot?

Stehen der monegassischen Fürstenfamilie nun harmonische Zeiten bevor? Es wäre wohl eine willkommene Abwechslung, denn die letzten Jahre waren für Fürst Albert und seine Familie alles andere als unbeschwert. 2021 zog sich Fürstin Charlène wegen eines Infekts für fast ein ganzes Jahr aus der Öffentlichkeit zurück. Es folgten Gerüchte, das Fürstenpaar solle in einer Ehekrise stecken oder sogar längst getrennt sein. Diese stritt der Fürst allerdings ab.

Albert und die ehemalige südafrikanische Profischwimmerin verbindet eine mittlerweile rund 25 Jahre lange Liebesgeschichte. Der Fürst lernte Charlène im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. Die beiden wurden aber erst im Jahr 2005 ein Paar. 2011 heirateten sie. Albert und Charlène feiern heuer also nicht nur das 20. Thronjubiläum des Fürsten, sondern auch 20 Jahre ihrer Beziehung. Ob Charlène da noch durch die rosarote Brille sieht? Das passende Kleid dazu hat sie jedenfalls. Am Samstag begeisterte sie nämlich in einem rosafarbenen Spitzenkleid von Oscar de la Renta.