Lucien Esseiva

Prinzessin Diana (†36) war eine Trendsetterin, eine Modeikone und auch bei der Ernährung machte sie keine Kompromisse. So liess sie sich zum Zmorge immer das gleiche Gericht servieren, weil sie überzeugt war, dass es nicht nur schmeckt, sondern auch gesund und schön mache.

Darren McGrady (63), der ehemalige Privatkoch von Prinzessin Diana, plaudert auf seinem Youtube-Kanal aus, um welches Zmorge-Rezept es sich dabei gehandelt habe. «Prinzessin Dianas Overnight Oats», nennt er die Mahlzeit. Heute esse jeder dieses Trendgericht, Diana sei ihrer Zeit auch in Sachen Frühstück weit voraus gewesen. Tatsächlich gehts um Birchermüesli.

Im Schweizer Spital begann das Zmorge-Glück

Laut McGrady entdeckte Diana das Gericht in der Schweiz. «Bei einem Spitalaufenthalt in der Schweiz ass sie diese Overnight Oats. Sie hiessen eigentlich Birchermüsli und wurden von einem Schweizer Ernährungswissenschafter erfunden», erklärt der Koch in seinem Video. Diana war von den gesunden Zutaten so begeistert, dass sie das Rezept «stahl», nach England brachte und es fortan täglich zum Frühstück wünschte.

McGrady passte das Schweizer Rezept für die Prinzessin geringfügig an. Er weichte die Haferflocken in frisch gepresstem Orangensaft ein und stellte sie über Nacht kühl. Am nächsten Morgen fügte er griechischen Joghurt, Honig und Zitronensaft hinzu. Als Topping dienten geriebener Apfel, Blaubeeren und Baumnüsse. Die Zubereitung war offenbar so gelungen, dass McGrady schmunzelnd gestand: «Es war so lecker, dass ich die Rezeptmengen tatsächlich verdoppelt habe, damit der Koch es auch zum Frühstück essen konnte.»

Indiskreter Koch

Darren McGrady plaudert immer mal wieder Geheimnisse der englischen Royals auf seinem Youtube-Kanal aus. So behauptete er gegenüber der australischen Zeitschrift «Harper's Bazaar», dass die drei Kinder von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) lange nicht am selben Tisch wie ihre Eltern essen durften. Diese strenge Regel gelte sogar an Weihnachten. Der Grund dafür? «George, Charlotte und Louis mussten immer im Kinderzimmer speisen, bis sie alt genug waren, um sich am Esstisch anständig zu benehmen», behauptet Darren McGrady.

Auch über die verstorbene Königin Elizabeth (†96) weiss der Leibkoch eine herzige Anekdote zu berichten: «Als kleines Mädchen bekam die Königin im Kinderzimmer Marmeladenbrote serviert. Auch als erwachsene Frau hat sie zum Nachmittagstee immer Gonfibrötchen bestellt.»