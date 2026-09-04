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Marius Borg Høiby trägt mit Familie Haralds Sarg
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Überraschender Auftritt:Marius Borg Høiby trägt König Haralds Sarg

König Harald V. (†89)
Seine zweite grosse Liebe war eine Schweizerin

Norwegen trauert um seinen König, und gleichzeitig stellt sich eine Frage: Was passiert mit seiner zweiten grossen Liebe? Egal, wo der König hinging, seine wohl treueste Begleiterin kam aus der Schweiz.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Nach dem Tod von König Harald (†89) rückt ein besonderes Schmuckstück in den Fokus.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • König Harald (†89) trug 58 Jahre Rolex-Modell Pepsi GMT-Master
  • Wert der Uhr: etwa 87'000 Franken, Erbe noch unbekannt
  • Schweizer Uhren wie Rolex begeistern Stars wie Mark Wahlberg und Ed Sheeran
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Silja AndersRedaktorin People

König Harald (†89) war 58 Jahre mit Königin Sonja (89) verheiratet. Er hatte allerdings noch eine zweite grosse Liebe in seinem Leben, die ihn fast genauso lang begleitete: seine geliebte Rolex, Modell Pepsi GMT-Master.

Geschätzt wird das gute Stück auf eine Million norwegische Kronen – das entspricht etwa 87'000 Franken. Wer die kostbare Uhr nun erben wird, ist nicht klar. Der emotionale Wert der Rolex ist sicher unbezahlbar, denn nur vier Jahre nach dem Kennenlernen von Harald und Sonja erhielt Harald die Schweizer Uhr.

Der König blieb Frau, Volk und Uhr treu

Als König hätte er sich über die Jahrzehnte jederzeit einen neuen Zeitanzeiger gönnen können, doch das lag nicht in seiner Natur. Er war nicht nur gegenüber seiner Frau und seinem Volk treu und loyal, sondern auch gegenüber seiner Uhr, die ihm all die Jahre gute Dienste erwies. Wieso also etwas ersetzen, das funktioniert?

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Dabei spielte es für den verstorbenen Monarchen keine Rolle, ob er zum Schwimmen ging oder in Uniform einen offiziellen Anlass besuchte: Seine Rolex war stets dabei. Der König und die Rolex alterten gemeinsam und funktionierten bis zum Schluss als unschlagbares Team. Ob künftig König Haakon (53) die Uhr seines Vaters weitertragen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass Harald nicht die einzige prominente Person war, die ein Fan Schweizer Uhren und insbesondere der Rolex ist.

Die Stars fliegen auf Schweizer Uhren

Schauspieler Mark Wahlberg (55) trägt seine silberne Rolex Datejust regelmässig. Profigolfer Tiger Woods (50) ist gar Markenbotschafter der Genfer Uhrenmanufaktur. Und auch Ronaldo-Gattin Georgina Rodriguez (32) trägt gern mal eine Rolex – natürlich mit viel Bling-Bling, wie es eben ihr Stil ist.

Schweizer Uhren begeistern die internationale Prominenz regelmässig. Einer der grössten Uhren-Enthusiasten unter den Stars ist wohl Ed Sheeran (35). Er ist jedoch nicht einer einzelnen Uhr oder Marke verfallen, sondern generell dem Schweizer Uhrenhandwerk. Regelmässig sieht man den Sänger mit IWCs, Patek Philippes und Audemars Piguets am Handgelenk.

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