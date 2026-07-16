Achmat Kadyrow, Sohn des tschetschenischen Machthabers, posiert mit einer Luxusuhr aus britischer Produktion im Wert von 970'000 Franken. Anders als sein Vater Ramsan wurde er bislang nicht von Grossbritannien sanktioniert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Achmat Kadyrow (20) zeigt Uhr für 970'000 Franken auf Instagram

Luxusuhr der Marke Graff: Roségold, 357 Diamanten, Alligatorenleder

Wert laut «Verstka» auf 970'000 Franken geschätzt, Foto am Dienstag veröffentlicht

Marian Nadler Redaktor News

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow (49) steht offiziell unter britischen Sanktionen. Nicht so sein ältester Sohn Achmat Kadyrow (20). Muss sich das ändern? Diese Frage stellt sich, nachdem eine brisante Aufnahme des Kadyrow-Sprösslings aufgetaucht ist.

0:16 Video aus dem Kreml zeigt: «Bluthund» Kadyrow weint bei Putins Rede

Auf dem Foto posiert Achmat Kadyrow mit einer Uhr, deren Wert schätzungsweise umgerechnet 970'000 Franken beträgt. Das unabhängige, russischsprachige Online-Portal «Verstka» berichtete auf Telegram zuerst über den Netzfund.

So teuer ist die protzige Uhr von Achmat Kadyrow

Bei der Protz-Uhr am Handgelenk des Diktatorsohns handelt es sich demnach um einen Zeitmesser der britischen Schmuckmarke Graff aus der MasterGraff-Kollektion. Das Gehäuse soll aus Roségold gefertigt und mit 357 Diamanten bestückt sein. Das Armband besteht aus Alligatorenleder.

Aktuell wird das Modell nicht mehr hergestellt und ist auch nicht einfach so im Handel erhältlich. «Verstka» beziffert den Wert der Uhr unter Berufung auf eine Uhren-Boutique, in der das betreffende Modell früher verkauft worden sein soll, auf umgerechnet 970'000 Franken. Das Foto wurde vom Sohn des Leiters des tschetschenischen Katastrophenschutzes, Amirtschan Tsakajew, am Dienstag auf Instagram veröffentlicht.

Achmat Kadyrow ist aktuell stellvertretender Ministerpräsident Tschetscheniens, gilt aber nicht als Nachfolger Nummer eins für Papa Ramsan, der sich einen Ruf als «Bluthund» von Kremlchef Wladimir Putin (73) gemacht hat. Die Nachfolgerrolle schreiben viele Beobachter Achmats jüngerem Bruder Adam zu.