Adam Kadyrow wird als Nachfolger seines kranken Vaters gehandelt. Der tschetschenische Diktatoren-Sohn weist trotz seines jungen Alters eine beachtliche Reihe an Skandalen vor. Gute Chancen hat er trotzdem. Das liegt auch am Verhalten der familieninternen Konkurrenz.

Darum gehts Adam Kadyrow (18) steht als Nachfolger seines kranken Vaters bereit

2024 heiratete soll er ein 14-jähriges Mädchen geheiratet haben

Ein Bruder und ein Cousin von Adam mussten wegen ihres brutalen Verhaltens Tschetschenien verlassen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Ramsan Kadyrow (49) ist der wohl skrupelloseste Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin (73). Seine Gefolgsleute operieren mit brutaler Gewalt. Seine Herrschaft in Tschetschenien ist gekennzeichnet durch schwere Menschenrechtsverletzungen wie aussergerichtliche Hinrichtungen, Entführungen und Folter.

Bloss: In letzter Zeit häuften sich Berichte unabhängiger Medien wie «Moscow Times» und «Al Jazeera» über eine schwere Erkrankung Kadyrows. Von der Erkrankung sollen Bauchspeicheldrüse und Nieren des Gewaltherrschers betroffen sein. Offiziell bestätigt ist das nicht, dennoch verdichten sich die Hinweise, dass sein Sohn Adam (18) als Nachfolger in den Startlöchern steht.

Adam Kadyrow in Autounfälle verwickelt

Das stärkste Indiz liefert ein Bericht der unabhängigen russischen Exilzeitung «Nowaja Gaseta» zu einem Autounfall des Kadyrow-Sprösslings. Am späten Nachmittag des 17. Januars soll seine Wagenkolonne durch die tschetschenische Hauptstadt Grosny gerast sein, als es zum Crash mit einem anderen Fahrzeug kam. Das vorderste Fahrzeug der Kolonne soll laut einem Augenzeugen zuvor eine rote Ampel missachtet und die Geschwindigkeitsbegrenzung ignoriert haben.

Im Anschluss an die Kollision krachte es auch innerhalb des Konvois mehrfach. Dabei wurde das erste Fahrzeug noch stärker in Mitleidenschaft gezogen. Darin sassen Adam Kadyrow und drei seiner Leibwächter.

Verriet Flug nach Moskau Nachfolgeregelung?

Der Diktatoren-Sohn wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital gebracht, anschliessend flog ihn ein Spezialflugzeug nach Moskau.

Solche Flüge sind normalerweise schwer kranken Patienten vorbehalten, die auf lebensrettende Massnahmen und die bestmögliche Versorgung angewiesen sind. Insider aus dem Spital erzählten, dass weder der Kadyrow-Sohn noch seine Leibwächter eine entsprechende Behandlung benötigten. Anders als der Fahrer des zivilen Fahrzeugs, der seinen schweren Verletzungen erlag.

Die lange Skandalliste des Adam Kadyrow

Der brisante Vorfall verdeutlicht, welchen Status der Jugendliche mittlerweile in der Kadyrow-Familie erreicht hat. Eine lange Liste von Skandalen beweist, dass er seinem Vater in Sachen Menschenrechtsverletzungen in nichts nachsteht.

Als 15-Jähriger soll er 2022 bei einem Autounfall zwei Menschen getötet haben. Adam soll damals am Steuer gesessen haben. Um den Vorfall zu verschleiern, soll er nach dem Crash in ein anderes Fahrzeug verfrachtet worden sein. Damit nicht genug, soll der Teenager Fahrerflucht begangen und dabei eine weitere Person auf einem Trottoir angefahren und tödlich verletzt haben.

2023 wurde Adam Kadyrow über die Grenzen Russlands hinaus bekannt, weil sich auf Telegram und in den sozialen Medien ein Video verbreitete, das zeigte, wie er einen russischen Bürger verprügelte, der angeblich einen Koran vor einer Moschee in Wologograd verbrannt haben soll. Kadyrow senior feierte die Tat anschliessend in einem eigenen Telegram-Post.

Im Juni 2024 soll Kadyrow junior ein erst 14-jähriges Mädchen geheiratet haben. Amnesty International und Human Rights Watch kritisierten diesen Verstoss gegen russisches und internationales Recht sowie die Uno-Frauenrechtskonvention.

«Grobes Werkzeug in den Händen seines Vaters»

Die familieninterne Konkurrenz schwächelt aktuell. Adams Bruder Selimchan und sein Cousin Khamzat leben mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie waren selbst Ramsan Kadyrow zu brutal und unkontrollierbar.

Dann wäre da noch Achmat Kadyrow, der stellvertretende Ministerpräsident Tschetscheniens. Er hat das umgekehrte Problem. Er gilt zwar als intelligent, aber auch als menschenfreundlich und wenig gewalttätig. Papa Ramsan dürfte ihn deshalb als zu schwach für die Diktatorenrolle betrachten.

Adam dagegen ist laut «Nowaja Gaseta» «ein grobes Werkzeug in den Händen seines Vaters» und «jemand, in dem Kadyrow sich selbst sieht». Putin kennt Adam Kadyrow ebenfalls. Im August 2024 präsentierte der junge Mann dem Kremlchef bei einem Besuch in Tschetschenien seine Schiesskünste.