König Harald V. von Norwegen ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilt der Palast heute mit. Bereits seit längerem hat der älteste Monarch Europas mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Saskia Schär Redaktorin People

König Harald V. von Norwegen ist tot. Der Monarch ist heute Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Palast mitteilt. Er hinterlässt seine Frau, Königin Sonja (89), sowie seine Tochter, Prinzessin Märtha Louise (54), und seinen Sohn, Kronprinz Haakon (53), mit ihren Familien. Nach König Haralds Ableben folgt nun sein Sohn Haakon auf den Thron.

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Das älteste royale Oberhaupt Europas hatte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2003 wurde bei ihm Blasenkrebs diagnostiziert. Daraufhin übernahm Kronprinz Haakon seine Aufgaben, bis Harald V. im April 2004 seine Tätigkeiten wieder aufnehmen konnte. 2020 erhielt der König eine neue Herzklappe, ein Gehstock wurde zu seinem ständigen Begleiter. In den letzten Jahren wurde er mehrfach von Infekten heimgesucht. 2024 musste ihm in den Malaysia-Ferien ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt werden. In Oslo wurde dieser dann durch einen permanenten Herzschrittmacher ersetzt. Zuletzt befand sich der verstorbene Monarch in der Osloer Universitätsklinik Rikshospitalet, wo er wegen einer Infektion mit Bakterien im Blut behandelt wurde und Antibiotika erhielt. Zudem musste er wegen Blutarmut Kortison nehmen, das schwere Wassereinlagerungen ausgelöst haben soll.

König bis zum Schluss

Seit dem Tod seines Vaters Olav V. (1903–1991) am 17. Januar 1991 war Harald V. König von Norwegen. Dieses Amt nahm er bis zuletzt sehr ernst, eine Abdankung kam für ihn trotz seiner angeschlagenen Gesundheit nicht infrage. Ebenso wenig, wie damals auf seine Sonja zu verzichten. Die beiden hatten sich 1959 kennen- und lieben gelernt. Doch auf die Ehe mussten sie beinahe ein Jahrzehnt warten. Der Grund: Sonja Haraldsen war eine bürgerliche Kaufmannstochter, und Haralds Vater Olav V. war besorgt, dass eine Vermählung mit einer nicht royalen Frau der norwegischen Thronfolge schaden könnte. Schlussendlich siegte die Liebe, und Harald V. durfte als erster norwegischer Royal «Ja, ich will» zu einer Bürgerlichen sagen. Die gemeinsamen Kinder Kronprinz Haakon und Prinzessin Märtha Louise folgten dem Vorbild ihres Vaters und heirateten ebenfalls bürgerliche Partner.

Haralds grosse Leidenschaft galt dem Segelsport; an den Olympischen Spielen nahm er gleich mehrfach teil. 1987 holte er seinen ersten Weltmeistertitel, im Alter von 71 Jahren seinen zweiten. 2018 belegte er bei der Segelweltmeisterschaft in der Acht-Meter-Klasse auf dem Bodensee den dritten Platz. Mit Haralds Tod wird sein Sohn Haakon zum neuen König von Norwegen.